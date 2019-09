El Gobierno destacó que las nuevas medidas buscan "proteger al ahorrista": los detalles

El Gobierno explicó hoy que las nuevas medidas en materia cambiaria, como el límite a la compra de divisas, buscan "proteger al ahorrista ante un escenario complicado y de alta volatilidad".

"A través de esta medida se busca lograr mayor estabilidad cambiaria y proteger al ahorrista", dijo a la agencia NA una fuente oficial.

En el decreto se indicó que estas medidas responden a "diversos factores que impactaron en la evolución de la economía argentina y la incertidumbre provocada en los mercados financieros".

"El Poder Ejecutivo se vio en la necesidad de adoptar una serie de medidas extraordinarias tendientes a asegurar el normal funcionamiento de la economía, sostener el nivel de actividad y empleo, y proteger a los consumidores", indicó.

Aclaró que "nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas, ni personas físicas ni jurídicas", lo cual explica también que se haya decidido extender dos horas el horario de cierre bancario, hasta las 17:00.

El Gobierno aclaró que "no hay ningún impedimento al comercio exterior ni tampoco restricciones sobre viajes".

Las personas físicas podrán comprar como máximo de US$ 10.000 por mes.

No habrá límites para la extracción de dólares de las cuentas



Además, se requerirá conformidad previa a las compras que superen ese monto.

Podrán realizarse transferencias de fondos de cuentas al exterior hasta de US$ 10.000 por persona por mes.

En el caso de las empresas, los exportadores tienen que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities).

El Gobierno aclaró que "no hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento".

Se dispuso que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar.

Los bancos estarán habilitados para extender su horario hasta las 17:00 por un mes.