Jockey (S) goleó y se convirtió en escolta en la Liguilla Súper 10

Ayer se completó la cuarta fecha de la Liguilla Súper 10-2020 con la goleada del Jockey Club de Salta sobre Santiago Lawn Tennis por 50 a 3. Este buen resultado le permite al albirrojo quedar como escolta de Universitario, también de nuestra provincia.

El Jockey necesitaba ganar tras el traspié que sufrió en la fecha pasada. Y cumplió con creces su objetivo con un triunfo de 47 puntos de diferencia sobre el quince santiagueño, que se mantiene entre los peores del grupo.

La fecha arrancó el sábado con el gran triunfo que consiguió la U, de visitante, frente a Lince por 30 a 10. Los verdes de El Huaico han ganado todos sus partidos y son candidatos a pelear por una de las tres plazas para el Súper 10 del próximo año.

También goleó Gimnasia y Tiro a Aguará Guazú 42 a 17, mientras que Tigres le dio vuelta el partido a Cardenales para terminar venciendo 33 a 30. Además, Tiro Federal cayó de local contra el Jockey tucumano por 50 a 24.

La quinta fecha se jugará el próximo fin de semana con el clásico entre Universitario y Jockey Club; también jugarán Santiago LT vs. Aguará Guazú, Jockey (T) vs. Lince, Cardenales vs. Tiro Federal y Gimnasia y Tiro vs. Tigres.

Posiciones

Equipo PJ PG PE PP Pts

Univer. (S) 4 4 0 0 19

Jockey (S) 4 3 0 1 15

Lince 4 3 0 1 15

Cardenales 4 3 0 1 14

Jockey (T) 4 3 0 1 14

Tigres 4 2 0 2 9

Gimnasia 4 1 0 3 5

Santiago LT 4 1 0 3 5

A. Guazú 4 0 0 4 0

T. Federal 4 0 0 4 0