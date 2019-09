Nacho Fernández: “Fuimos el único equipo que quiso ganar”

Tras empatar sin goles frente a Boca, los futbolistas de River coincidieron en cuestionar el esquema que planteó el elenco de la ribera y remarcaron que el conjunto local fue “el único que quiso ganar”. Así lo hizo Ignacio Fernández, que estuvo en duda hasta último momento por una molestia muscular que arrastraba desde el empate frente a Cerro Porteño como visitante (1-1), por la Copa Libertadores.

“Ellos vinieron a buscar el empate, no propusieron juego. Nosotros fuimos el único equipo que quiso ganar”, afirmó “Nacho” Fernández.

Consultado sobre cuáles fueron las falencias de River, el exvolante de Gimnasia consideró que les “faltó en los últimos metros”, donde estuvieron “imprecisos y apurados”.

En cuanto a su presencia en el clásico, explicó: “No me lo quería perder. Por eso después del partido del otro día (en Paraguay) pedí que no me descarten. Probé a la mañana y estuve bien”.