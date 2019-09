Central Norte busca ganar “metros” en Formosa

Central Norte afrontará una prueba de dimensiones poco normales, pero reglamentarias. El cuervo tendrá que lidiar con San Martín en Formosa, al que visitará el domingo, un rival muy complicado de local, que sabe aprovechar las reducidas medidas de su campo de juego (94 por 53 metros).

Salvador Ragusa, DT del franjeado, sabe aprovechar muy bien las dimensiones de su reducto, una de sus armas más conocidas y que le dio muchos réditos la temporada pasada con la simple fórmula de transformar un saque lateral en centro y un gol de cabeza, o tras un rebote.

El DT cuervo Ezequiel Medrán conoce muy bien el terreno de juego, ya que defendió los tres palos del cuervo frente a San Martín en la temporada 2016 del ex Federal B.

En esa oportunidad, el ex arquero de Boca salió ileso en su visita a Formosa: igualó con el franjeado 0 a 0, pero en la revancha de semifinales fue eliminado en Salta por penales.

El entrenador azabache, un estudioso en la materia, sabe perfectamente las dificultades del reto que afrontará, teniendo en cuenta que es muy complejo desarrollar un juego fluido por las medidas del rectángulo de juego.

La pelota parada será un recurso fundamental que podría definir el partido a favor. El técnico cuervo tiene muy en claro este recurso, al que le pone énfasis cotidianamente desde que conduce el club de barrio Norte.

Las jugadas preparadas son una de las especialidades del estratega rafaelino, aunque aún no logró los resultados esperados, que seguramente llegarán en cualquier momento.

Si bien el DT cuervo no dio pistas sobre si implementará alguna variante frene al franjeado con respecto al once que igualó el domingo pasado con Sarmiento de Chaco 0 a 0, Fabricio Reyes sería una muy buena alternativa en ataque.

El ingreso de la Perla le podría aportar mayor peso ofensivo al equipo y sobre todo en el juego aéreo, una de sus virtudes.

La presencia del atacante anteño en el área rival, más la potencia física de Gonzalo Ríos, podría complicar y convertirse en un dolor de cabeza para la defensa local, sobre todo para los marcadores centrales, quienes imponen su estatura.

El técnico de Central Norte comenzará a definir a partir de hoy el once que podrá en cancha el domingo frente a la franja formoseña.