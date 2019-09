VIDEO Apareció otro presunto hijo de Diego Maradona: “Me enteré cuando tenía 13 años”

En medio del furor por la llegada de Diego Maradona a Gimnasia de La Plata, apareció otro hijo extramatrimonial del Diez: se llama Santiago Lara y aseguró que se enteró a los 13 años.

“Me enteré con 13 años. Me crié con mi familia, parte de Marcelo Lara, familia Lara, durante 13 años. Cuando fui a comprar el diario a mi abuela, a hacer los mandados, como siempre, vi mi cara en una revista, la Pronto. Supuesto hijo platense, Santiago Lara”, comenzó su relato.

“Yo era un chico que no salía, siempre fui cerrado, perfil bajo, pocos amigos, no entendía qué pasaba. O sea, literalmente entré en shock en ese momento. Fui corriendo a mi casa, le pregunté primero a mi abuela porque como te digo, estaba en shock”, explicó.

“Mi abuela se enojó, llamó a mi papá y mi viejo con mi abogada de ese momento, una abogada que estuvo en este caso, que apareció en el 2003 cuando yo era chico, apareció mi imagen cuando era un bebé, porque no tenía noción de nada. Me contó cómo pasó, cómo mi vieja lo conoció”, profundizó.

- ¿Se enojó por qué? ¿Por cómo te enteraste de esa manera, tu abuela se enojó con la revista, con quién se enojó?

- Más que nada se enojó por cómo me enteré. No quería tampoco que yo me entere, más que cuando tenía 4 años, falleció mi mamá y explotó todo este quilombo. O sea, mi familia como que no quería estar en esto. Entonces me agarró y me trató de cuidar a mí, como para proteger mi integridad”, explicó el joven.

- ¿Y ahí te empezaron a contar la historia?

- Y sí, un poco, hasta que yo le dije que no quería saber, al principio, que era muy chico todavía, no entendía. No iba a querer hacer algo. Hasta que cumplí 16 años, y ahí fue la primera nota que hice pero con toda la revolución que se hizo, toda mi exposición, me encerré y no quise saber más nada.

Es un tema muy viejo, también son muchas cosas que no puedo hablar, no quiero hablar tampoco porque me toca un poco, digamos, pero dentro de todo lo que me contaron es cómo se conoció mi madre con Maradona, a través de Ferrito (Carlos Ferro Viera). Sé que eran amigos, que se conocían, lo que me contaron a mí.

- ¿Y tu abuela qué más te contó?

- Y, cómo era mi mamá, más que nada, la relación Maradona-mi mamá nunca entró en contexto, nunca quise preguntar porque ya era mucho saber que no era de la familia.

- ¿Pero cuando vos naciste ya sabían que era de Diego Maradona?‘

- Sí, era un bebé y aparecían todas las cámaras. Mi viejo me agarró y se fue directamente a lo que sería la Costa, para que yo no aparezca en ningún lado. En ese momento también, por lo que yo sé, Claudia Villafañe saltó como a amenazar a mi papá por teléfono.

- ¿Pero amenazas de qué tipo?

- De que no hablen, que no se diga nada, la verdad que no sé cómo fueron las amenazas porque yo era un nene, usaron mi imagen, la exposición de un nene de 3 años, que no tiene ni idea lo que hace.

“Cuando mi mamá fallece, antes de fallecer, porque no podía ni hablar, una semana antes, ya con el cáncer terminal que tenía, le contó como pudo a mi papá. ¿Y él qué iba a hacer, dejarme tirado?”, contó.

“Al principio no sabía que era el hijo de Maradona hasta que antes de fallecer se lo cuenta. Antes de fallecer, cuando estaban hablando, empezó el juicio de filiación, y ahí los abogados firmaron y empezó todo”, concluyó.