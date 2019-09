Atlético de Madrid arriesga la cima

Atlético de Madrid, el equipo que dirige el argentino Diego Simeone y líder de la Liga española de fútbol, visitará hoy a Real Sociedad, en uno de los partidos destacados de la cuarta fecha del torneo.

Atlético de Madrid, que llegará al Reale Arena de San Sebastián con puntaje ideal con tres victorias en tres partidos, no contará con el delantero rosarino Ángel Correa, lesionado.

Este encuentro comenzará a las 13.30, hora de nuestro país, y lo transmitirá DirecTV Sports.

Además, hoy jugarán Real Madrid, quinto con cinco puntos, frente a Levante, cuarto con seis unidades (a las 8); Leganés, último sin puntos, contra Villarreal -2- (a las 11) y Barcelona -4- (con Lionel Messi fuera de la convocatoria) ante Valencia -4-, a las 16.

Ayer, en el partido que abrió la fecha, Athletic Bilbao rescató un empate sin goles en su visita a Mallorca y quedó como único escolta, con ocho puntos.

Mañana se completará la cuarta jornada con cinco partidos: Eibar - Espanyol (a las 7); Alavés - Sevilla (a las 9); Celta de Vigo - Granada (a las 11); Valladolid - Osasuna (a las 13.30) y Betis - Getafe (a las 16).

Extrañan a Messi

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, admitió ayer que su equipo extraña al lesionado Lionel Messi, el cual quiere que “vuelva pronto, pero bien”, al tiempo que anunció el retorno de Luis Suárez tras su lesión.

“En principio parecía que era un pequeño parón en la recuperación, pero parece ser, no soy médico, que se le abrió un poquito la cicatriz y entonces eso ha hecho que vayamos con un poco más de calma”, dijo Valverde en rueda de prensa previa al partido de Liga de hoy contra el Valencia.

Messi se lesionó en el sóleo de la pierna derecha en el primer entrenamiento con su equipo el pasado 5 de agosto y aún no ha disputado ni un solo minuto, pero Valverde no quiere correr riesgos.

“Entendemos que estará en plazos en poco tiempo para poder volver, no quiero decir nada porque parece que creas una expectativa”, dijo el técnico azulgrana, cuyo equipo se enfrenta el martes al Borussia Dortmund en la primera jornada de la Liga de Campeones.

“Lo veo difícil para el martes”, reconoció Valverde, para quien “lo que queremos es que vuelva pronto, pero sobre todo que vuelva bien”.

Valverde podrá recuperar, en cambio, a Luis Suárez, que también estaba lesionado.

“Ayer (jueves) hizo el entrenamiento completo, hoy (viernes) también, y esperamos que pueda entrar”, afirmó Valverde, quien no dudó en admitir que la falta de Messi pesa en el equipo, pero también se mostró convencido de que otros jugadores pueden dar un paso adelante.

“El hecho de que no esté Leo es imporante para nosotros, no lo voy a negar, pero ha habido otros momentos en que no ha estado y hemos sacado los partidos adelante”, concluyó.