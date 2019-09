Diez años de un inolvidable US Open para Delpo

Este 14 de septiembre se cumple una década desde que Juan Martín Del Potro ingresó en la historia grande del tenis argentino al consagrarse campeón del US Open, tras vencer en la final al suizo Roger Federer, en Nueva York, ciudad que fue testigo de la conquista de un Grand Slam que únicamente habían ganado dos compatriotas ilustres, Guillermo Vilas en 1977 y Gabriela Sabatini en 1990. Del Potro, en esa época con 20 años, alzó el trofeo tras vencer a Federer por 3-6, 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (7-4) y 6-2 luego de una batalla que duró cuatro horas y seis minutos, con un tenis de altísimo nivel que le permitió conquistar el trofeo con el que siempre había soñado ante el número uno del mundo que buscaba su sexto título consecutivo en Nueva York.

El tandilense mostró en la final armas para levantarse y luchar tras un comienzo adverso, lo que sería luego un reflejo de su carrera, interrumpida por lesiones, al punto que ahora se recupera de una lesión en la rótula derecha que lo mantiene inactivo desde mayo pasado y con un regreso previsto para mediados de octubre en el ATP 250 de Estocolmo.

Del Potro ganó el séptimo Major para el tenis argentino, luego de las cuatro consagraciones de Vilas (dos veces Australia, Roland Garros y el US Open), el US Open ganado por Sabatini y ese grito inolvidable de Gastón Gaudio, en 2004, en Roland Garros. Ese fue el único Grand Slam del tandilense, aunque durante los últimos años logró otros títulos importantes.

El gigante de 1,98 metros comenzó su campaña con un triunfo en la ronda inicial sobre su compatriota Juan Mónaco por 6-3, 6-3 y 6-1, luego en segunda venció al austríaco Jurgen Melzer por 7-6 (8-6), 6-3 y 6-3, y en la tercera al austríaco Daniel Koellerer por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-3.

En la segunda semana, en octavos de final, le ganó al español Juan Carlos Ferrero por 6-3, 6-3 y 6-3, y en cuartos al croata Marin Cilic por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-1.

En semifinales, Del Potro jugó uno de los mejores partidos de su vida para ganarle al súper campeón español Rafael Nadal por 6-2, 6-2 y 6-2, y en la final se dio un gusto grande ante Federer, considerado el mejor tenista de todos los tiempos y que venía de ganar el US Open cinco veces seguidas.

La final fue dramática. Delpo no empezó bien, se vio superado y caminó por la cornisa en muchos tramos del partido, aunque su instinto lo mantuvo de pie, se recuperó en los tie breaks y, en el último set, mostró toda su categoría de campeón. Tuvo dos match points que no aprovechó, pero en la tercera oportunidad no falló y se erigió en el campeón del US Open.

Si bien el tandilense no volvió a ganar un Grand Slam, sí obtuvo títulos significativos en su brillante carrera.

La Copa Davis que alzó en 2016 tras superar en la final a Croacia (3-2), las dos medallas olímpicas, la de bronce en Londres 2012 y la de plata en Río 2016, o los 22 títulos que acumuló en el circuito, con el US Open de 2009 como el punto más alto y luego del Masters 1000 de Indian Wells de 2018, y el número tres del ranking mundial que alcanzó el año pasado.