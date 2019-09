Para Dietrich hay “serio riesgo” de que aeropuerto de El Palomar deje de operar

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, advirtió hoy que "hay un serio riesgo" de que el aeropuerto de El Palomar "no pueda seguir operando" si se mantiene la decisión judicial de restringir las operaciones nocturnas entre las 22 y las 7 del día siguiente.

Dietrich apuntó que "es una gran preocupación que hay, es el único aeropuerto en Argentina en donde se plantea una restricción horaria, porque hay muchos aeropuertos que están en zonas urbanas, como Aeroparque, que está muy metido en la ciudad, y opera las 24 horas".

"Ha habido un grupo de gente movilizada por la política que ha intentado que las low cost no vuelen en Argentina y que no puedan operar en El Palomar. Un aeropuerto que opera hace más de 100 años sin restricciones, con aviones de la Fuerza Aérea, durante todo el tiempo, aviones que son mucho más ruidosos y también funcionó durante varios meses cuando se cerró Aeroparque con vuelos regulares y nunca había habido planteos de ninguna naturaleza", advirtió el funcionario.

Dietrich agregó que "lamentablemente hay un serio riesgo de que, si esto se mantiene, el aeropuerto no pueda seguir operando, porque es necesario que opere gran parte del día y esto también genera un riesgo a las empresas".

"Este aeropuerto ha generado muchísimo empleo en la zona, no solo a los 800 empleados que trabajan en el aeropuerto, sino en los comercios de la zona, ha traído muchísimas mejoras en el entorno urbano, hay nuevos comercios alrededor del aeropuerto, estamos hablando de cientos de miles de personas que pasan por ahí mensualmente, gente que viene de distintas provincias, del exterior y que ha permitido que mucha más gente viaje en avión", puntualizó.

Asimismo, insistió con que espera que "con algunas medidas de mitigación que hemos planteado para tratar de elaborar soluciones, permitir que la justicia habilite las operaciones sin restricciones evitando que mucha gente se quede sin trabajo, y es algo que también quieren muchísimos vecinos que están muy contentos de contar con un aeropuerto cerca".

Restricción

Señaló que, si la restricción se mantuviera, "se interrumpiría todo el proceso de obras que se están llevando adelante" y aclaró que espera que esto "no suceda, que haya racionalidad y que este grupo minúsculo de gente movilizada por la política, que quiere detener las cosas buenas que pasan en la Argentina, no prospere".

La jueza federal Martina Forns amplió en agosto la restricción para las operaciones nocturnas en el aeropuerto de El Palomar entre las 22 y las 7 del día siguiente, haciendo lugar a la medida cautelar presentada por el abogado Lucas Marisi, que dice representar a vecinos de Morón y Hurlingham.

En su fallo la magistrada, que ya había emitido una resolución similar, pero con restricción entre las 23 y las 6 del día siguiente, volvió a destacar el "derecho al descanso" y la "protección del ambiente sano" para los vecinos del aeropuerto de El Palomar, y fijó el nuevo el horario de cese de actividades de la terminal aérea, que debe entrar en vigencia el 24 de este mes.

Esta medida fue apelada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y las compañías aéreas JetSmart y Flybondi, y está ahora a cargo de la Sala I de la Cámara de San Martín, integrada por Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández.

Fuente: Télam