Central Norte lo hizo posible en Formosa

¡La tercera fue vencida! Central Norte logró algo que para los equipos salteños (Gimnasia y Juventud) fue imposible: se quedó con una significativa victoria en la “fortaleza” de San Martín de Formosa, al imponerse por 2 a 1, por la tercera fecha del torneo Federal A.

El cuervo hizo realidad algo que fue inalcanzable para otros clubes, un gran mérito que le otorgó su primer triunfo en la categoría.

A priori se sabía que era un duelo muy complicado, y así lo fue: las dimensiones del campo de juego privaron de disfrutar un buen espectáculo.

Central Norte arrancó el partido concentrado y no tardó en generar la primera situación de peligro de pelota parada: Patricio Krupoviesa, de palomita, remató de cabeza, desviado. Por muy poco, el defensor azabache no abrió el marcador.

El planteo táctico dispuesto por el técnico cuervo iba a la perfección, el mediocampo presiono y no dejó jugar al local. Y en ofensiva, Fabricio Reyes y Gonzalo Ríos se complementaban muy bien.

Justamente, por estos nombres llegó el primer gol de Central Norte (18’): Osvaldo Young, con un pelotazo, habilitó a Reyes, quien ganó en velocidad por izquierda y le pegó cruzado para que Ríos, aprovechando la caída involuntaria de un defensor, marque el 1 a 0 transitorio y meritorio.



La Perla demostró una vez más que se entiende muy bien con su compañero de ataque, quien marcó su segundo tanto con la camiseta azabache.

El trabajo del equipo fue sólido, la defensa se mostró firme con una buena labor de los centrales (Rodríguez y Krupoviesa) y la presión de Young e Iturrieta en el mediocampo anuló el juego del franjeado.

San Martín de Formosa, que tiene como técnico a Salvador Ragusa, ex Gimnasia y Juventud, buscó inmediatamente la igualdad, hizo retroceder a la visita y estuvo muy cerca de lograr su cometido.

El franjeado presionó y Central Norte la pasó mal, pero gracias a la buena intervención de Pablo Figueroa, mantuvo el cero.

Sobre el final de la primera mitad, un error de Mauricio Pegini casi le cuesta caro al cuervo: el arquero sacó desde el fondo y la pelota pegó en la espalda de un rival, pero logró recuperarse.

En el inicio del complemento el duelo arrancó a pura emoción: a los 3’, San Martín encontró la igualdad por Matías Ibarra, quien por derecha se despachó con un violento disparo que venció al Rulo Pegini.

El cuervo pagó caro su descuido, estaba desorientado y no le encontraba la vuelta al partido porque San Martín presionaba y dominaba las acciones.

La última línea azabache sufrió el ingreso de Leonel Pietkiewicz, delantero del franjeado, quien cada vez que intervino puso en aprietos a Pablo Figueroa, por derecha.

Cuando peor la pasó Central llegó un premio inesperado: un defensor local intentó despejar un saque lateral, pero la pelota terminó impactando en su mano y el árbitro, bien posicionado, no dudó en sancionar la pena máxima.

La Perla Reyes la pidió y con gran categoría definió cruzado, para convertir el 2 a 1.

El técnico de Central Norte no estaba dispuesto a ceder su primera victoria en el Federal A y cambió el esquema táctico: sacó un volante e incluyó un defensor.

A poco del final, el cuervo tuvo la chance de ampliar la diferencia: Pablo Figueroa, en una maniobra individual, se lanzó al ataque por derecha y remató cruzado, pero desviado.

Central Norte convirtió lo imposible -para muchos- en posible en una fortaleza donde muy pocos equipos lograron salir victoriosos.

La tercera fue la vencida para el cuervo. Ganó y se posicionó en el tercer lugar de la zona A.



El resultado:



SAN MARTÍN 1 C. NORTE 2

I. Gorosito M. Pegini

R. Bejarano P. Figueroa

J. Antúnez F. Rodríguez

D. Leiva P. Krupoviesa

S. Allende G. Cosaro

G. Alegre F. Piergiacomi

A. Benítez J. Iturrieta

C. Fondacaro O. Young

P. Cravero J. Rivas

C. Ibarra F. Reyes

C. Taborda G. Ríos

DT: S. Ragusa DT: E. Medrán

Goles, PT: 18’ G. Ríos (CN), ST: 3’ M. Ibarra (SM), 26’ F. Reyes (CN), de penal. Cambios, ST: inicio, L. Pietkiewicz por Leiva (SM), 23’ H. Bargas por G. Ríos (CN) y J. Cañete por Taborda (SM), 30’ M. Padilla por Piergiacomi (CN), 38’ M. Bobadilla por Alegre (SM), 40’ Á. Lozano por Reyes (CN).

Jornada: 3ª fecha - Zona A

Estadio: 17 de Octubre

Árbitro: Lobo Medina