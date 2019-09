Arranca la cuenta regresiva del debut de Los Pumas en el Mundial

El Mundial de Básquet ya es historia, pero el espíritu de aliento grupal de cada argentino se mantendrá encendido esta semana previa al debut de Los Pumas en el Mundial de Japón, con la presencia del salteño Juan Figallo.

El seleccionado argentino de rugby cumplirá hoy una semana de entrenamiento en el J. Village, ya en la cuenta regresiva del debut que se producirá el sábado, a la madrugada (4.15), frente a Francia, correspondiente a la primera fecha del grupo C.

Tras una semana intensa de entrenamientos y diferentes análisis sobre el rival, el conjunto argentino disfrutó del domingo libre y en grupo, mientras que el trabajo fuerte se retomará hoy bajo el mando del entrenador Mario Ledesma.

En tanto, el miércoles Los Pumas viajarán a Tokio para encarar la recta final del encuentro ante el equipo europeo e histórico rival de Argentina en copas del Mundo.

Y es muy probable que el equipo nacional viaje con plantel confirmado, según había adelantado el entrenador Mario Ledesma la semana pasada.

La expectativa por estos lados gira en torno a la presencia del Chipi Figallo, quien jugará un mundial por tercera vez (las otras fueron en Nueva Zelanda 2011 e Inglaterra 2015) y tiene altas chances de ser titular en el partido inaugural.

“El equipo lo daremos a conocer a principios de la semana próxima para que no hayan dudas y sepan con anticipación quienes serán los quince jugadores titulares y, a su vez, quienes integraran el banco de suplentes estén preparados para ingresar en cualquier momento”, señaló el entrenador argentino.

Mientras tanto, el plantel trabaja confiado y con la ilusión de hacer un buen papel en la cita ecuménica.

“El grupo se siente muy cómodo, y cada vez más con mucha más confianza. La verdad es que acá no hay distracciones (por J. Village), lo que permite unir al grupo todos los día y hacerlo cada vez más fuerte”, expresó el tercera línea Rodrigo Bruni en declaraciones al sitio oficial de la UAR.

Por su parte, Joaquín Tuculet describió: “Venimos entrenando para que nos salgan bien las cosas. La competencia que tenemos entre todos en el plantel va a servir mucho. Hay una cantidad de buenos jugadores para cuando el equipo lo necesite. Estamos en un Mundial y nuestro primer objetivo es Francia, estamos 100% pensando en eso. Tenemos una zona muy dura con un primer partido muy importante”.

Cabe recordar que los otros rivales de Argentina serán Tonga, Inglaterra y Estados Unidos, en el grupo B.

En el mismo lugar que la Selección de fútbol

Los Pumas están instalados en el mismo complejo deportivo en el que se hospedó la Selección de fútbol en el Mundial de Corea y Japón 2002, aquella que decepcionó con Marcelo Bielsa como DT, eliminado en la primera ronda.

El J-Village es la casa de Los Pumas por lo menos hasta el miércoles, cuando se traslade a Tokio a la espera del debut. Este complejo fue inaugurado en 1997, con modernas canchas de césped natural (ocho) y sintético (cuatro), un estadio cerrado, gimnasios, habitaciones, restaurantes y varias salas de reuniones.

El edificio está dividido en tres alas. En la sur hay 42 habitaciones dobles; en la norte, 38 cuádruples; y en la nueva, 90 singles y otras 18 dobles.