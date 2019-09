Boca quiere seguir prendido y alcanzar la punta

Un choque llenó de espectativas. Boca, único escolta del líder San Lorenzo, buscará un triunfo frente a Estudiantes de La Plata que le permita seguir en la pelea, cuando se enfrenten hoy en la Bombonera, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Superliga.

El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Facundo Tello y la televisación de TNT Sports Premium.

El elenco de la ribera, que viene de empatar el Superclásico con River (0 a 0) en el Monumental, tiene 11 puntos, dos menos que el ciclón, y todavía no recibió goles en lo que va del certamen.

Cabe destacar que San Lorenzo, que posee 13 unidades, perdió ayer con Colón de Santa Fe. De ganar Boca, que tiene 11 puntos, pasaría a liderar la tabla de posiciones.

De cara al choque con el pincha, y mientras espera por la recuperación de algunos lesionados pensando en los cruces con River por la Copa Libertadores, el técnico Gustavo Alfaro prepara un equipo con varios titulares.

Las dudas de “Lechuga” pasan por la mitad de la cancha, donde Iván Marcone, uno de los puntos más altos del conjunto xeneize en los últimos partidos, arrastra una molestia muscular.

De todos modos, el ex Lanús y Cruz Azul fue concentrado y será esperado hasta último momento. Si no se recupera su lugar sería para el italiano Daniele De Rossi.

Carlos Tevez sería de la partida, compartiendo dupla de ataque con Franco Soldano.

De todos modos, lo que sí está confirmada la presencia de Alexis Mac Allister, aunque haya jugado 65 minutos el martes pasado en el amistoso en que la selección argentina venció 4 a 0 a la de México.