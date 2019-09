Malestar dentro de la Iglesia por los pronunciamientos

Las frases del arzobispo de Salta Mario Antonio Cargnello tuvieron eco incluso ayer en varios medios de comunicación del país.

No fue un Milagro más. La celebración de este año no solo dejó una multitudinaria procesión, sino un sorpresivo cortocircuito en un sector importante de la Iglesia local.

La mayoría de los sacerdotes que cumplen funciones jerárquicas evitaron referirse al tema. No obstante, por lo bajo, hubo voces que se mostraron disconformes con el pronunciamiento que generó revuelo.

Laicos muy cercanos a la institución religiosa, que prefirieron no dar nombres, expresaron a este medio que los dichos de Raúl Méndez y de Dante Bernacki generaron malestar entre los religiosos.

Afirmaron que se generó una “pequeña grieta” entre quienes apoyan las palabras de los religiosos y lo que cuestionan cuál es el rol que tendría que tener la Iglesia Católica y más en “un momento” tan especial como el Milagro.

Homilía

La Iglesia salteña aprovechó el Milagro para cargar por los altos niveles de pobreza en el país.

“Cuidado con jugar con números cuando hablamos de los pobres. Les podemos faltar el respeto”, advirtió el arzobispo de Salta, antes de la renovación del Pacto de Fidelidad.

“El pobre, cuando es amado, es estimado como de alto valor y esto nos impide usarlos al servicio de intereses ideológicos, personales o políticos”, agregó.