Beccacece podría volver a tener en cuenta a Pablo Pérez

El entrenador de Independiente, Sebastián Beccacece, deslizó este martes la posibilidad de volver a contar con el mediocampista Pablo Pérez, marginado el lunes pasado por dos partidos por indisciplina tras el empate 2 a 2 ante Lanús el domingo pasado.

Beccacece dijo en conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América que “Pablo está entrenando con el plantel y después de estos diez días puede volver a ser considerado” y refirió que su medida “la tomó muy bien”.

“Los que conocemos a Pablo sabemos cómo es: un loco muy lindo, pero a veces no controla sus impulsos y eso atenta contra la armonía colectiva”, argumentó el entrenador.

Beccacece, que dirigió a Pérez en Emelec, de Ecuador, en 2010, como ayudante de campo de Jorge Sampaoli, aclaró que el jugador “no está separado del grupo, está entrenándose” con el resto del equipo profesional, y señaló que “en los próximos dos partidos no estará en consideración pero después de estos diez días sí”.

“Esto nos une más, sobre todo actuando con coherencia entre la palabra y la acción, que es lo más importante, porque más allá de que me gustaría que esté Pablo en los dos partidos hago lo que corresponde”, sintetizó el entrenador.

Según Becaccece la medida “es lo más justo para todos, el grupo y Pablo lo entendieron así”, y explicó que “al futbolista lo que más le gusta es jugar y entonces se ataca donde le duele para que sirva”.

En cuanto a Nicolás Domingo el entrenador expresó que “no hay nada que decir”, declaró que “se entrena con el grupo” e informó que “el viernes” definirá si lo concentra o no para el partido ante Atlético Tucumán en el norte argentino, el sábado próximo, por la séptima fecha de la Superliga.

Pérez fue marginado de ese encuentro y del que jugará el jueves 26 ante Defensa y Justicia por los octavos de final de la Copa Argentina.