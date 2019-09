Cristiano Ronaldo: "Lionel Messi está en la historia del fútbol"

El astro portugués de la Juventus, de Italia, Cristiano Ronaldo aseguró este miércoles que Lionel Messi está en la “historia del fútbol” aunque aclaró que la competencia entre “ambos” los ayudó a “mejorar” continuamente en estos 15 años.

“Messi está en la historia del fútbol, pero creo que tengo que tener seis, siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de él. Me encantaría ganar más y creo que lo merezco”, explicó en una entrevista a ITV, de Gran Bretaña.

“Hemos compartido este escenario durante 15 años. Sé que él me ha apretado para ser un mejor jugador y que yo he hecho lo mismo con él”, afirmó el atacante de Juventus.

Cristiano Ronaldo contó su secreto a la hora de competir: “Tengo una obsesión por ganar y trabajo para ello. Los récords son parte de mí. No persigo récords, los récords me persiguen a mi. Soy adicto a ganar y no creo que sea algo malo. A mi me motiva. Si algo no te motiva, debes parar. Al final, los récords llegan de manera natural”.

Ronaldo, al igual que Messi, dominan la tabla de máximos ganadores al Balón de Oro de la FIFA, con cinco conquistas cada uno, y de hecho entre 2008 y 2017 el premio se repartió entre ellos. El último vencedor fue el croata Luka Modric.

“Estoy seguro de que estoy en la historia del fútbol por lo que he hecho y lo que sigo haciendo. Pero para algunos aficionados, si el número uno es otro y yo el segundo, no me importa”, concluyó el luso.