“Crecí en un país que tenía el 7% de pobres, hoy tiene el 35% de pobreza estructural”

Lanzado de lleno para las elecciones generales, el líder del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, está de gira en las provincias del norte, visitando las localidades donde mejor le fue en las PASO. Afianzando su discurso “celeste”, llegó a Salta para manifestar su apoyo a los candidatos Alfredo Olmedo y Andrés Suriani. El martes al mediodía, mantuvo un almuerzo con referentes locales y finalizó su agenda con una reunión partidaria en la sede de Nos local.



Ya largó la campaña...

El domingo largamos la campaña en Santiago el Estero, tenía prometido al equipo de la localidad de Suncho Corral (donde el Frente Nos dio la sorpresa y salió segundo) que largábamos la campaña para las elecciones generales. Ahora estoy en Salta, cumpliendo la promesa de apoyar a Alfredo Olmedo como candidato a gobernador y a Andrés Suriani como intendente. Cuando arrancamos este proceso en febrero, yo les prometí a los dos que si ellos iban como gobernador e intendente iba a venir a apoyarlos a Salta.



¿Qué pasó en el acto que hicieron al mediodía en la sede de Pares?

La gente y los medios que nos escucharon empezaron a ver cómo se alinea un proyecto nacional con un proyecto provincial, y es la única alineación posible en un modelo federal. Argentina a veces se olvida de que el origen del pacto de la república, por eso nosotros somos NOS, son las provincias. Este modelo federal tiene que ver con una alineación, fundamentalmente en valores, del proyecto. El mismo proyecto que nosotros estamos presentando a nivel nacional y es el que Alfredo propone para la provincia de Salta. Un proyecto basado en valores, en el respeto a Dios, en el respeto a la patria, en el respeto a la convivencia, el orden institucional, las leyes que respeten el orden natural de la provincia. Eso es lo que Alfredo está proponiendo y nosotros estamos muy alineados con eso y él está muy alineado con nuestro proyecto.

¿Qué opina de la situación económica de Argentina?

En la Argentina de mis abuelos, cuando vos mirabas el producto bruto interno, el Estado era el 25% del PBI y la sociedad era el 75%. La decisión económica pasaba por nuestros abuelos. Entonces la Argentina era un país próspero. En la Argentina de hoy, el actor económico más importante es el Estado, tiene un 52% de participación en el PBI, lo que quiere decir que en las decisiones económicas la sociedad perdió un 27% de la decisión y que pasó a manos de un burócrata. Entonces, han generado un modelo de fracaso en la Argentina. Nuestros bisabuelos hicieron este país en una generación y los políticos la rompieron en una generación. Yo tengo 61 años, crecí en un país que tenía el 7% de pobres, hoy Argentina tiene el 35% de pobreza estructural. Hay dos generaciones de argentinos que nunca trabajaron o que vivieron de planes del Estado. No son culpables ellos de vivir de planes del Estado, el Estado los ha corrompido con una dádiva en forma sistemática de recibir dinero sin trabajar. Lo que ha quebrado es el modelo productivo argentino.

¿Cómo se revierte ese quiebre del modelo productivo?

La única solución de Argentina es generar las condiciones para un modelo productivo que permita trabajar, producir y exportar, no hay otra fórmula.

Usted dijo que de llegar a la presidencia eliminaría la retenciones y daría una propuesta para las economías regionales...

Las retenciones son un impuesto confiscatorio. Es el Estado confiscando la renta privada y distribuyéndola a su antojo para el gasto político. La semana pasada hemos visto en Tucumán, en forma vergonzosa, al candidato (Alberto) Fernández en un asado con un costo de $20 millones para la provincia.

¿Qué opinión tiene sobre lo que pasó en Tucumán?

Me parece escandaloso. Al mismo tiempo que los diputados, haciéndose eco de un fenómeno político, piden el aumento de los planes sociales y la emergencia alimentaria, en la misma semana un candidato a presidente viene a una provincia pobre como es Tucumán, con un presupuesto pobre y se gasta $20 millones en un homenaje. Me parece que es el símbolo de lo que es la dirigencia política argentina.

¿Qué necesitan las economías regionales?

Las economías regionales necesitan tres cosas básicas. Se necesita una reforma fiscal que realmente permita producir en la Argentina. La Argentina tiene 162 impuestos, los países desastrosos de la tierra tienen 20 y los países serios tienen 10.

Lo que digo, necesitamos una reforma fiscal que le permita a los individuos desarrollarse, poder ahorrar, poder comprar. Los argentinos vivimos para pagar impuestos. Después lo que necesitan las economías regionales es una reforma del régimen laboral, muy adaptado a cada necesidad regional. Cada economía regional tiene un modo productivo distinto, tiene un régimen estacional totalmente distinto y los regímenes laborales deben adaptarse a ese fenómeno. Hay sectores que tienen mucho más que ver con el modelo cooperativo, otros con el modelo de consorcista. La ley laboral debe adaptarse a eso. Y lo tercero que necesitan las economías regionales es financiamiento. No hay producción sin financiamiento. En ningún lugar del mundo hay producción sin financiamiento. En la Argentina no hay financiamiento porque el Estado es el gran tomador de deuda. El sistema financiero está organizado para que el Estado tome la deuda desde hace por lo menos cuatro décadas. Entonces, el sistema financiero tampoco se desarrolla para prestarle a la producción a tasas razonables y para prestarle a las personas. Todo el modelo financiero está organizado para prestarle al gordo bobo que todos los años viene a tomar deuda mal, a corto plazo y cara, que es el Estado.

Para las primarias sus candidatos hicieron una excelente elección ¿Qué espera para las generales?

Yo creo que van a mejorar la elección. Creo que a senador es difícil por la composición y por el armado del modelo argentino en cómo se eligen senadores, pero creo que tenemos una chance muy grande de colocar por lo menos un diputado. Así que Maga (Marcone) está en la línea de partida. Creo que vamos a mejorar muchísimo la elección, la gente nos conoce mucho más. Creo que la gente empieza ver la farsa que significa el modelo de la brecha.

Me gustaría su opinión sobre aborto, identidad de género y la eliminación de la educación religiosa en las escuelas públicas...

El año pasado salimos a la calle más de 2 millones de personas y las tres propuestas, de los tres espacios que han salido mayormente favorecidos con votos de las PASO son abortistas. Hay algo que no funciona acá. La clase política no está escuchando lo que le está diciendo la gente. Creo que, además, la importancia que tuvimos en la muy buena elección que hicimos en las PASO es que por primera vez en Argentina la temática del aborto y la ideología de género van a estar en el debate presidencial.

Yo voy a pedirles explicaciones a los todos los candidatos sobre su postura sobre el aborto, para que terminen las posturas celestitas de oportunidad. Sí les digo con mucha alegría que en los proyectos a nivel provincial creo que Alfredo Olmedo va a ser el primer gobernador, cuando sea electo, que se va atrever a derogar los protocolos en la provincia de Salta, creo que va a ser un antecedente fenomenal para el resto de las provincias.

En el tema de la ideología de género... la educación sexual debe ser integral, porque debe abordar otros planos de la sexualidad, como la afectividad, como la perspectiva de familia. La integralidad de la educación sexual no es la perspectiva de género, nosotros estamos absolutamente en contra de la perspectiva de género, creemos que como están implementadas hoy la ESI y como está propuesta, es corrupción de menores, sin ambigüedades. Maltratar e incursionar sobre la conciencia de un chico, despertándole determinados tipos de cuestionamientos que no son ni siquiera aptos para la edad porque forma parte de la visión de una minoría... esta ideología de género nos parece claramente una corrupción de menores. Nosotros lo que tenemos para la educación en nuestra propuesta es una perspectiva de familia, no de género.

Lo de la educación religiosa en las escuelas es un disparate. La ley educativa y la educación pública deben respetar la idiosincrasia de cada uno de los lugares donde está asentada y debe respetar la idiosincrasia del pueblo salteño, que es un pueblo de fe. Decía Alberdi, no hay leyes sin religión, no hay ni república sin el concepto de la religión. La Argentina está fundada en la fe, el Preámbulo de la Constitución Argentina lo constituye a Dios no con una referencia sino como única fuente de razón y justicia, con lo cual debemos volver a esos valores que nosotros estamos predicando desde NOS.



El PCP irá con boleta corta

El Partido Conservador Popular (PCP) le quitó en Salta a Juan José Gómez Centurión su personería jurídica luego de que manifestara su apoyo a la lista provincial de Alfredo Olmedo, con la que compite el mencionado partido. De esta manera, el candidato a presidente del Frente NOS llevará en Salta una “boleta corta” y quienes eran sus candidatos nacionales, Rafael Cornejo a senador nacional y Magdalena Marcone a diputada nacional, irán en una diferenciada.

En un comunicado, el PCP dio detalles de esta decisión y consideró que el candidato presidencial del partido en orden nacional viene “a competirle deslealmente a sus candidatos provinciales en Salta”.

“Creemos que la declaración de apoyo a los candidatos que competirán con el Partido en las elecciones provinciales es un quiebre en el apoyo que el partido le brindó a Gómez Centurión en Salta, motivo por el cual, entendemos que el candidato presidencial no quiere adherir a nuestros candidatos nacionales”, fue lo comunicado por el partido.

El martes, Gómez Centurión se mostró en una conferencia con el precandidato a gobernador Alfredo Olmedo y Andrés Suriani (peleará la intendencia de Salta).