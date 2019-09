"Cuando las chicas dicen no, es no".

Isaac González fue el primero en aclarar que su hermana Jéssica no mantenía ninguna relación sentimental con Pérez. Lo dijo desde el primer día y lo reiteró ayer ante el Tribunal de Juicio, donde declaró como testigo. El Tribuno lo entrevistó al término de su declaración y lanzó un patético mensaje para los hombres despechados: "Muchachos, cuando las chicas te dicen que no, es no", dispa ró.

"El viernes se cumple un año de este triste suceso. La verdad que es muy triste, porque pasar por este momento del juicio también es doloroso, verle la cara al asesino de mi hermana, es remover dolores, angustias y tristezas y las expectativas que tengo es que Dios pueda bendecirlo a él y que la sentencia a perpetua lo ayude a poder entender la misericordia de Dios y que en ese lugar pueda encontrar perdón para él mismo y un arrepentimiento genuino", expresó.

Al ser consultado sobre si lo había perdonado a Pérez, respondió: "Sí, hay que perdonarlo, porque si no es como tener una bronca que hace mucho daño, un rencor que te lastima, un odio que te va a llevar a la destrucción, entonces por obediencia a Dios y por el entendimiento de que hay que desprenderse del dolor, el rencor y la bronca, sí se perdona; pero él tiene que pagar las consecuencias". Luego describió a su hermana en estos términos: . "Era muy buena y no lo digo porque esté muerta. Cuando preguntan en el barrio quién era Jessica, yo siempre digo que era una persona que ayudaba y brindaba mucho cariño y amor a los necesitados. Ella estaba a cargo de dos comedores, en Villa Lavalle y en Santa Clara de Asís. Era muy amable y tal vez eso hizo que este sujeto se confundiera y que su actitud psicópata salga a la luz".