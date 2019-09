Una familia que alquila necesita un ingreso de casi $57.000 mensuales

La quita del IVA vendedor sobre los precios de algunos alimentos básicos no trajo resultados del todo contundentes: en agosto, la Canasta Básica Alimentaria ( CBA) aumentó 3,8% en comparación con los niveles de julio. De esa forma, una familia tipo de 4 integrantes necesitó $13.258 para no ser considerada indigente, según los datos publicados ayer por el Indec. Además, la línea de la pobreza, es decir la Canasta Básica Total ( CBT) trepó 3,4% y llegó a $33.013 para una familia tipo que no paga alquiler. Si se suma el alquiler de un 3 ambientes, el número llega a $56.839.

Desde diciembre pasado la CBT aumentó 29,5%, mientras que la CBA se incrementó en 30%, en el mismo período. Ambas se movieron casi en línea con la evolución del IPC, que en ese mismo período subió un 30%.

En cambio, en los últimos doce meses, la CBT aumentó un 58,2% y la CBA un 58,8%. Ambas se encuentran así cuatro puntos porcentuales por encima de la evolución de la inflación en ese período que fue del 54,5%, de acuerdo con los datos del IPC. Esa comparación demuestra que la crisis cambiaria, la devaluación y el pass through afectaron, como es costumbre, más de lleno a los sectores de menores ingresos, cuyas canastas de consumo están más afectadas por los alimentos.

Familia tipo

Según el Indec, una familia del GBA formada por una pareja, con dos hijos de seis y ocho años, sin tomar en cuenta el alquiler, tuvo que contar agosto con ingresos por $33.013 para no ser considerada en la pobreza y de $13.258 para no ser indigente. Un informe publicado esta semana por el CESO mostró que el alquiler de un departamento de 3 ambientes, por ejemplo en CABA trepó a un promedio de $23.826 durante agosto. En total, una familia no propietaria tal como la mencionada por el Indec necesitó entonces alrededor de $56.839 para no ser considerada pobre y a la vez lograr pagar una vivienda.