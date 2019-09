La afirmación pertenece a Santiago Goodman, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh). El dirigente gremial advirtió que van a seguir de paro y que no se va a perder el ciclo lectivo.

El 22 de junio terminaron las vacaciones de invierno. Ese lunes los niños deberían haber regresado a clases. Acumulan, por el momento, 43 días de aulas cerradas por un reclamo docente. Uno de los líderes de esta causa es Santiago Goodman, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh). El dirigente expresó un concepto polémico en virtud al paro docente. Afirmó “que los estudiantes aprendan a luchar es más importante que saber la raíz cuadrada”.

Lo hizo al ser consultado por el diario El Chubut sobre la posibilidad de que los alumnos pierdan el ciclo lectivo si la medida se extiende. “No se pierde el año, quédense tranquilos que todos los compañeros y los estudiantes van a aprender a luchar, que es muchísimo más importante que saber la raíz cuadrada de un montón de cosas”, fue su respuesta literal.

“‘Está claro que vamos a seguir de paro”, anunció el referente del reclamo docente aunque no puede confirmar si seguirá hasta fin de año. “No se puede volver a clase sin salario, sin obra social ni infraestructura y paritarias incumplidas. Vengan con nosotros a cagarse de frío como se cagan de frío los pibes que van a la Escuela Nº 729. ¿De qué carajo me hablan que se puede volver a clases? Que no mientan más!”, expresó el dirigente en diálogo con medios locales.