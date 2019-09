Sandleris: "Se mantiene la libertad para extraer pesos y dólares"

Guido Sandleris, titular del Banco Central, ofreció esta tarde una conferencia de prensa en la entidad para evacuar dudas acerca de las medidas de restricción cambiaria que se presentaron ayer a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Luego de la presentación del DNU que regula las operaciones cambiarias y tras una jornada en la que el dólar tuvo una leve baja, Sandleris aseguró que "las medidas anunciadas por el Banco Central este fin de semana complementan lo anunciado por hacienda y crean un paraguas cambiario para que la economía pueda transitar de la mejor manera posible la incertidumbre asociada al proceso electoral".

Aseguró luego que "el objetivo es proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas".

Sandleris comenzó su presentación antes de responder preguntas con un diagnóstico de lo que ocurrió luego de las elecciones del 11 de agosto: "Desde las PASO el riesgo país se triplicó y la suba del tipo de cambio es de algo menos del 30 por ciento. Los argentinos sabemos que esto significa más inflación y más pobreza. Esta es nuestra preocupación central", sostuvo.

"No es normal que una elección genere este nivel de incertidumbre y volatilidad. Esto no ocurre en otros lugares del mundo -dijo el titular del Banco Central y agregó-. Es imprescindible construir consensos básicos de este país".

"Una de las dolorosas lecciones de la última década en que argentina no creció, no bajó la inflación ni la pobreza, es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso si no hay mínimos consensos políticos", señaló.

Sandleris además se refirió a la baja de más de $4 del dólar hoy y aseguró que el Banco Central no intervino en la rueda.

"En el día de hoy la intervención del Banco Central fue nula y el comportamiento del mercado cambiario fue bastante positivo. Es un día especial porque recién empiezan las medidas y porque era feriado en Estados Unidos pero creemos que esto va a seguir así", aseguró.

Sandleris remarcó: "Se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares para todos, sean personas humanas o jurídicas. Las personas humanas podrán comprar hasta 10 mil dólares por mes. Esta medida afecta solo al 2 por ciento de las personas que compran dólares. 26 mil personas se ven afectadas por esta medida".