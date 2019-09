Martiniano Molina se aumentó el sueldo y cobra el doble que Macri

La receta de Martiniano Molina para salir de la crisis en que se encuentra Quilmes, el municipio del que es intendente, fue otorgarse un “salariazo” de 70 por ciento que elevó su sueldo a la suma de 620 mil pesos, casi el doble de lo que cobra el presidente Mauricio Macri.

El aumento quedó detallado en la nómina salarial de la Municipalidad de Quilmes. En julio pasado, el intendente de Cambiemos percibió 623.666,51 pesos, frente a los 385.608,52 que había cobrado el mes anterior.

Fuentes de la comuna citadas por los medios locales negaron que el cocinero se haya aumentado el sueldo y esbozaron que esa diferencia entre un mes y otro se debió “al cobro del aguinaldo”. Si esto hubiera sido así, el monto de ese beneficio de mitad de año hubiese sido la mitad del mejor salario cobrado hasta ese mes, no prácticamente el doble.

Revuelo



La noticia generó revuelo en la comuna, donde Molina había anunciado un bono de 5 mil pesos para sus empleados, un valor que no llega a ser ni una cuarta parte del salario mínimo promedio de un municipal y que es 50 veces menor al aumento que se le otorgó Molina.

El incremento salarial del "meritócrata" es de tal magnitud que supera el que se auto-concedió la gobernadora María Eugenia Vidal en agosto pasado, cuando subió su sueldo de 80 mil a 167 mil pesos. Y lo que es más llamativo, supera el del máximo cargo político del país: mientras el presidente Mauricio Macri cobra un cuarto de millón de pesos, Martiniano percibe más de medio millón de pesos.

Este “salariazo” no es la única excentricidad de Molina. El mes pasado, en medio de la campaña para las PASO, Molina anunció su decisión de promocionar el turismo internacional en los barrios más pobres de Quilmes. “Yo me acuerdo haber ido a la Rocinha hace muchos años como turista, en Río. La verdad que estuvo buenísimo”, argumentó.

Fuente: Página 12