La Copa del Mundo más rentable en la historia del rugby

El Mundial de Rugby de Japón 2019 será el más rentable de la historia, superando en unos 15 millones de libras (18,6 millones de dólares) al precedente en Inglaterra, indicó la World Rugby a pocas horas de la inauguración de un torneo que se disputará con todas las entradas vendidas.

El órgano supremo del rugby no esperaba tanto. Con 260 millones de libras (323,5 millones de dólares) en ingresos esperados, Japón 2019 superaría a Inglaterra, hasta ahora el Mundial más rentable (245 millones de libras, 304,8 millones de dólares), cuando el número de plazas disponibles es bien inferior (1,8 millones frente a 2,47).

“Habíamos hecho previsiones aproximadamente de un 25% inferior en ingresos comerciales y vamos a superar los de Inglaterra”, afirmó el director general de World Rugby, Brett Gosper.

“Es un éxito comercial formidable, y también esperamos de desarrollo. En cuanto a la competición, ya se verá sobre el terreno”, añadió. En 2009, World Rugby había sin embargo pensado lo contrario tras la atribución de las dos competiciones.

“Decidimos en la época otorgar la organización de dos Mundiales, Inglaterra y Japón. Nos lanzamos a Asia ya que Inglaterra era un valor seguro”, señaló el dirigente de World Rugby.

Japón es el primer país asiático en albergar la competición, y también el primero fuera de las grandes naciones tradicionales del rugby. El primero se realizó en Nueva Zelanda (1987) y después las sedes fueron: Australia (1991), Sudáfrica (1995), Gales (1999), Australia (2003), Francia (2007), Nueva Zelanda (2011) e Inglaterra (2015),

Casi todas las entradas (96%) ya están vendidas, indicó el comité de organización. “Tenemos 5,5 millones de peticiones para 1,8 millones de entradas, por lo que sabemos que pondremos el cartel de no hay billetes. No lo hemos anunciado todavía pero llegará”, añadió feliz Gosper.

El presidente del Comité Organizador del Mundial, el japonés Fujio Mitarai, espera que este torneo extienda la popularidad del rugby en Japón y señaló que el país sede ha “optimizado el entorno” para que el campeonato pueda ser exitoso.

Gosper dijo que para este torneo se ha implementado “el esquema más completo de protección para los jugadores”, con el fin de evitar lesiones graves. “Todo está diseñado para apoyar el bienestar físico de los jugadores”, insistió.

Los responsables de la competencia restaron importancia a la posibilidad de que el torneo pueda representar problemas de desplazamiento o alojamiento para los aficionados, y también descartaron que pueda haber escasez de cerveza, como han apuntado algunos medios nipones.

Los aficionados son “fuertes” y “normalmente podrán encontrar la cerveza, la comida y dónde dormir”, bromeó el presidente de World Rugby Bill Beaumont.