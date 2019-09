Piergiacomi inclinó la balanza en Central Norte

“Los últimos serán los primeros” es la frase que identifica el presente de Franco Piergiacomi en Central Norte, ya que el volante se ganó la confianza de Ezequiel Medrán y un lugar en el equipo que enfrentará mañana a Sp. Las Parejas, a partir de las 17, en el estadio Martearena.

Piergiacomi, fue el último refuerzo en llegar al club de barrio norte y no demoró prácticamente nada para quedarse con la titularidad. El volante azabache, que se incorporó al plantel al finalizar la primera fecha del Federal A, entrenó solo unos días y el técnico lo llevó al banco frente a Sarmiento de Chaco (2° fecha). Piergiacomi sacó provecho cuando ingresó en el complemento, con un potente remate de larga distancia estuvo muy cerca de convertir su primer gol en Central Norte.

Una semana más tarde, Piergiacomi se ganó la confianza del entrenador, debutó como titular en Formosa (San Martín) y cumplió.

El buen desempeño que tuvo le dará la oportunidad de continuar mañana contra Las Parejas en el once titular.

“Estoy muy contento por el hecho de haber llegado con el torneo empezado, meterme entre los 18, en la segunda fecha y en la tercer me tocó estar de titular. Uno trabaja para dar lo mejor, estoy bien y me siento bien”, dijo Franco Piergiacomi, el diálogo con El Tribuno.

La primera alegría para el volante no tardó en llegar, y fue justamente en su debut como titular en Formosa. “Anímicamente la victoria (San Martín) que pasó fue muy buena, sobre todo porque fue de visitante y en un cancha muy difícil. Sería muy bueno que esta vez los tres puntos queden en casa para seguir arriba”, destacó Franco, en referencia al histórico triunfo.

El último refuerzo de Central Norte anhela que la victoria quede en casa y sueña con ser participe de esta alegría: “No tengo muchos goles, sí me gusta llegar al área y si me queda mandarla a guardar”, expresó entre risas.

El cuervo tendrá enfrente a Las Parejas, un rival muy complicado, al que estudio en la semana muy bien. “Es un equipo que corre mucho, buen físico, tiene dos puntos pero mereció ganar los partido que jugó, así como a nosotros no se les dio. Seguramente vendrán a buscar los tres puntos”, analizó Piergiacomi y agregó: “tenemos que estar atentos y no cometer errores, sabiendo que será un partido difícil en el que si convertimos de arranque se pueda dar de otra manera”, concluyó el volante por derecha de Central Norte, quien jugará su segundo partido como titular.