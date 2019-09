El Racing de Chacho Coudet busca frenar en casa a Arsenal

Racing buscará hoy, a partir de las 17.45, su tercera victoria consecutiva cuando reciba en Avellaneda a un ascendente Arsenal de Sarandí.

El encuentro se jugará en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro Patricio Loustau e irá televisado por Fox Sports Premium.

Racing viene de lograr dos triunfos seguidos, como local ante Godoy Cruz de Mendoza por 3 a 1 y en la fecha pasada de la Superliga venció como visitante a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1.

El entrenador Eduardo Coudet confirmó que no realizará variantes, por lo cual para recibir al conjunto de Sarandí van a arrancar los mismos once que lo hicieron ante Gimnasia La Plata.

Por su parte, Arsenal buscará una nueva victoria para no alejarse de la punta ya que suma 12 unidades y está a tres puntos de Argentinos Juniors, el actual líder.

El técnico Sergio Rondina aún no dio a conocer el equipo ya que podría decidir que regrese el mediocampista Joel Soñora o mantener en esa posición a Nicolás Giménez.