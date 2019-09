VIDEO: Natalie Pérez contó detalles de su reciente separación

Natalie Pérez atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales. La artista es una de las protagonistas de "Pequeña Victoria", la nueva ficción de Telefe que viene a contar el detrás de la subrogación de vientre y cómo es compartir la crianza de un bebé, además aborda sus primeros pasos como cantante con su álbum "Un té de tilo por favor".

Sin embargo, hubo un quiebre en su vida sentimental ya que finalizó su noviazgo de seis años con Ramiro Gayoso. A principio de mes, DiarioShow.com entrevistó a la actriz y cuando le preguntó con quién haría el amor si fuese el último día del planeta, ésta respondió: "Haría el amor con alguien". "Con tu pareja, imaginamos...", comentó este portal. Por lo que Pérez contestó: "No toquemos ese tema en este momento".

Tras dar esos indicios de crisis, luego confirmó su separación. "No sé la razón exacta. Un día me desperté, eran las 8:30 de la mañana y estábamos discutiendo. Y dije ‘no podemos discutir a esta hora’. Y me fui. Ya cuando te peleás a las 8 de la mañana no tiene sentido… Me tenía que ir a trabajar, me pareció un montón. Me fui yo", manifestó con Susana Giménez.

De todos modos, la protagonista de la ficción del momento, amplió sus declaraciones en el ciclo de Andy Kusnetzoff. Al respecto advirtió: "Me desperté para ir a trabajar y ese día había pensado ‘hoy voy a hacer yoga, voy a cambiar mi vida’. Me había preparado todo para que fuese distinto y, de repente, dije ‘¡me voy!’".

"La convivencia es hermosa, pero a veces estás desencontrado con tu pareja y cualquier boludez es para pelear", concluyó en "Podemos Hablar".

