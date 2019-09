Central Norte ya juega por su primer festejo de local

Esta vez debe cumplir en casa. Central Norte, con una buena dosis de confianza, buscará pagar la deuda pendiente y ofrendarle a sus hinchas la primera victoria de local frente a Sportivo Las Parejas, al que recibirá hoy en el estadio Martearena, a partir de las 17, por la cuarta fecha del Torneo Federal A.

El histórico triunfo que logró ante San Martín en Formosa (2 a 1) el domingo pasado, fue un gran aliciente para el plantel que conduce Ezequiel Medrán, que viene en crecimiento.

El buen rendimiento del equipo, de visitante, fue determinante en la elección del técnico cuervo, quien redoblaría su apuesta y por primera vez en el campeonato repetiría el mismo once frente los santafesinos.

La incertidumbre más grandes que había en Central Norte, era saber si Medrán continuaría apostando por Fabricio Reyes en el ataque, quien finalmente tendrá la chance de ser titular por segunda vez en el torneo.

“Estoy tranquilo porque falta mucho todavía. Me bajoneó un poco no estar de arranque, aunque sabía que trabajando se podía, por suerte pude hacer un gol el fin de semana pasado, pero lo principal es que el equipo ganó”, expresó la Perla Reyes.

El delantero azabache, cuestionado por su peso, arrancó el torneo en el banco de suplentes, pero no tardó mucho en ganarse nuevamente la confianza del entrenador, cada vez que ingresó cumplió con creces.

Reyes tuvo participación en los tres goles a favor que tiene Central Norte en el torneo, asistió a Gonzalo Ríos en dos oportunidades y marcó uno de penal frente al franjeado.

“Por suerte con Ríos nos entendemos bien, hicimos bien las cosas el partido pasado, pensé que me iba a costar más”, aseguró el goleador cuervo, quien agregó: “Sería muy lindo ganar en el Martearena con nuestra gente y que los tres puntos queden en casa”.

Por otra parte, al finalizar ayer la última práctica el DT cuervo, confirmó que también quedaron concentrados anoche: D’Angelo, Jiménez, Issa, Lozano, Gaggi, Bargas y Martínez.

Los equipos:

C. NORTE LAS PAREJAS

M. Pegini E. Rébora

P. Figueroa F. Vera

F. Rodríguez M. Pollachi

P. Krupoviesa L. Abascia

G. Cosaro J. Acosta

F. Piergiacomi F. Pizzichini

O. Young M. Ribero

J. Iturrieta I. Ortigoza

J. Rivas J. Fernández

F. Reyes B. Puntano

G. Ríos M. Bocchietti

DT: E. Medrán DT: L. Fernández

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: R. Rivero (SdE)

Hora de inicio: 17