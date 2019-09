Los mejores looks de la alfombra roja de los Emmy

El Teatro Microsoft de Los Ángeles (EE.UU.) acoge hoy la 71 edición de los Emmy, los premios más importantes de la televisión y a los que esta noche acude la serie "Game of Thrones" como favorita. El nombre en mayúsculas para estos Emmy es el de "Game of Thrones", que se despidió de los espectadores en mayo convertida en un fenómeno histórico de la televisión y que parte como favorita para la gala con 32 nominaciones (récord absoluto para una serie en una sola edición).

La serie de fantasía épica de HBO llega lanzada a la ceremonia de hoy tras haberse llevado 10 premios el pasado fin de semana en las galas previas dedicadas a los apartados técnicos de la televisión. "Game of Thrones" ya era la serie más premiada en la historia de los Emmy y, con los 10 que se llevó la semana pasada, acumula ya un total de 57 estatuillas a lo largo de sus 8 temporadas.

Emila Clarke.

Con un vestido hecho a medida de Louis Vuitton, Indya Moore, actriz de 'Pose', llega a la alfombra roja.

Eliza Scanlen (la inquietante Amma en 'Heridas abiertas') será Beth March en la versión de 'Mujercitas' de Greta Gerwig que se estrena este otoño. Su vestido de largo midi en los premios Emmy lo firma Prada

Jodie Comer, nominada por Killing Eve, con un Tom Ford blanco hecho a medida.

Sophie Turner, Sansa en Juego de tronos, apostó por un Louis Vuitton, firma de la que es embajadora.

Kit Harington, de Juego de tronos. Su papel en la mediática serie le ha valido una nominación a mejor actor protagonista en drama.

Maisie Williams, Arya en Juego de Tronos

Gwendoline Christie (Juego de Tronos), con un vestido de la colección Resort de Gucci.

Vera Farmiga, nominada a actriz de reparto en una miniserie por su papel en Así nos ven. Ha escogido un vestido rojo de corte victoriano de Ryan Roche.

Peter Dinklage, nominado por su ya mítica interpretación de Tyrion Lannister en Juego de tronos, junto a su mujer, la también actriz Erica Schmidt.

Kathryn Newton, de Big Little Lies, no teme al amarillo con este vestido Ralph Lauren.

Alfie Allen, nominado a mejor actor de reparto por Juego de Tronos.

El protagonista de Better Call Saul, Bob Odenkirk. Está nominado a mejor actor en la categoría drama por su papel en la serie.

Ben Stiller

Jared Harris (nominado por Chernóbil) y Allegra Riggio.

/ Michael Kelly (House of Cards).