Alertan sobre un rebrote virulento de dengue

Hoy lunes dará inicio la campaña de descacharrado masivo en la lucha contra el dengue. La misma está organizada por la Municipalidad de la ciudad de Orán y coordinada desde la Secretaría de Ambiente Sustentable, a cargo de Carmen Olivera.

El descacharrado masivo dará inicio en la zona sur y contará con la presencia del ministro de Salud, Roque Mascarello, quien junto a otros funcionarios provinciales supervisará el trabajo que se desarrollará durante toda la semana.

"La verdad es que el trabajo de lucha contra el dengue y otras enfermedades tropicales no lo detuvimos en ningún momento del año. Es importante que el vecino sepa que este trabajo se hace en equipo, aquí nadie lo hace solo porque el tema es muy delicado y nosotros tenemos la experiencia de años anteriores que nos pone en alerta los 12 meses del año", empezó explicando la funcionaria.

Olivera señaló también que la próxima temporada puede "ser muy complicado combatir el dengue si la gente no ayuda y, como la enfermedad es cíclica, estimamos que el próximo año nos podemos ver desbordados por los casos. Nuestra cercanía a la frontera con Bolivia es otro punto a tener en cuenta; nosotros trabajamos con autoridades bolivianas de forma permanente, pero en la mayoría de los casos nuestros vecinos no nos muestran los números reales y eso complica a la hora de diagramar las tareas preventivas masivas".

Nuevas medidas contra el dengue

Días pasados autoridades sanitarias realizaron una conferencia de prensa donde indicaron cuáles serán las acciones a realizar para luchar contra el dengue

"En líneas generales están previstas todas las actividades que normalmente se tienen que realizar y que la OMS recomienda; estos son los descacharrados, el control focal en los lugares donde no se pueden eliminar los recipientes, la colocación de larvicidas, la promoción de salud en todas las viviendas, el descacharrado general y otros selectivos. Además, se va a acompañar con un monitoreo con ovitrampas que nos permitirán saber luego de la intervención en qué sitios sigue habiendo mosquitos; en estos sitios la gente de control de vectores hará una nueva intervención", explicó José Gil del Conicet.

Comentó también que es sumamente necesario que la comunidad tome conciencia y realice un trabajo mancomunado con el Estado, ya que la OMS largó una alerta epidemiológica debido a los numerosos y graves casos de dengue que se registran en el Caribe y Brasil.

Por su parte, la secretaria de Ambiente Sustentable, Carmen Olivera, dijo que es preocupante el informe de la OMS y de la ONU con relación a los brotes de dengue que vamos a tener en Latinoamérica. "Tenemos fronteras que son muy permeables y no tenemos las medidas preventivas que tendríamos que tener, si no tomamos conciencia y no hacemos las cosas que corresponden la vamos a pasar muy mal".

Puede ser la peor temporada

En los primeros 7 meses del 2019 más de 2 millones de personas contrajeron dengue y 723 fallecieron en Latinoamérica, según la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicada el 9 de agosto pasado. La OPS ya había expresado que luego de dos años sin presencia de dengue se esperaba un rebrote.

Marcelo Quipildor, reconocido infectólogo, se refirió a esta situación. "La mayor preocupación mundial actualmente es lo que está ocurriendo con el dengue en el Caribe, una epidemia donde la gente está muriendo, y esto en algún momento va a llegar a esta zona", dijo.

El especialista dejó en claro que ya se está trabajando en la ciudad, para hacer frente y evitar una epidemia en el futuro. "En Orán, desde 1998 tenemos dengue, hemos tenido los 4 serotipos con algunas muertes y muchos pacientes internados. Hoy tenemos preocupación, pero más que nada debemos ocuparnos y trabajar para afrontar el alerta", insistió.

Quipildor se refirió al riesgo de las ciudades fronterizas. "La frontera es una zona caliente, debemos empezar en casa controlando el vector, aunar esfuerzos y primero solucionar la casa y luego llevarlo a la zona de frontera. Este año hubo menos caso en Aguas Blancas a pesar de que Bermejo estaba complicado".

El doctor Quipildor, infectólogo del nosocomio, alertó sobre la próxima temporada. "En el Caribe hay mucha mortalidad por esta situación. Necesitamos tomar conciencia", dijo.

Otro de los focos son los terrenos baldíos donde se exigirá la limpieza y el cercado de los mismos, dado que al estar abiertos se facilita para los vecinos convertirlo en basurero.

"Estamos avisando lo que puede ocurrir, pero tenemos todas las herramientas para evitarlo", finalizó.

Participaron de la conferencia de prensa el Dr. José Gil (Conicet), la gerenta del hospital, Dra. Laura Moyano; el infectólogo Marcelo Quipildor, la Dra. Gabriela Méndez y la secretaria de Ambiente Sustentable del municipio, Carmen Olivera.

.