Disputa entre vecinos por el uso de un terreno

En la esquina de El Liberal y Los Principios, sobre la parada de colectivos, hay un terreno que los vecinos de El Tribuno consideran un espacio verde desde hace más de 40 años, mucho antes de que existiera la plaza del Niño Feliz en la zona. Pero ahora el lugar está en disputa y no queda claro lo que sucederá.

Con el tiempo, la Municipalidad le puso algunos bancos de plaza y hace 12 años aproximadamente se instaló allí un carrito en forma de tren. Durante algunos años, en el lugar funcionó una parrillada de pollos. Después este comercio se mudó a una cuadra, a un local con más comodidades.

Hace una semana, los vecinos del barrio advirtieron que un grupo de operarios se disponía a trabajar en el lugar. Enseguida colocaron un cerco perimetral y el trencito quedó adentro.

Alarmados, los vecinos comenzaron a investigar qué estaba pasando con lo que por décadas consideraron un espacio de recreación y algunos empezaron a advertir sobre la ocupación del terreno.

Fernando vive sobre una de las arterias que rodea el terreno en disputa y expresó a este medio que algunos vecinos habían podido averiguar que el supuesto dueño de la esquina en conflicto afirma que tenía la posesión de este terreno "gracias a una decisión judicial".

Irma Mamaní, que vive en el barrio El Tribuno hace 40 años, comentó: "Ese terreno fue toda la vida un espacio verde o al menos así lo consideramos nosotros". La mujer expresó que vio jugar y crecer a sus hijos en el lugar.

Irma explicó que el hombre que está haciendo una obra en el lote dijo que es dueño de la propiedad y que además es el mismo que, en algún momento, puso a funcionar el famoso "trencito".

Fernando expresó que en algunas épocas la esquina estaba bastante descuidada y con pastos altos, así que personalmente se encargaba de llamar a la Municipalidad para pedir que limpien y desmalecen. Así fue por años, hasta ahora.

El informe

Enterado de la preocupación de los vecinos, Gerardo Correa se acercó para informar a la comunidad. Con más de tres carpetas llenas de papeles, Correa mostró los planos de los loteos de hace 40 años, los números de catastro de los terrenos y las notificaciones que recibió en junio y agosto de este año, por las que la Municipalidad de la Ciudad de Salta le reclama que realice el cercado perimetral del terreno.

"El 24 de agosto de este año me llegó la notificación en la que me advierten que tenía un máximo de 10 días para realizar el cercado del terreno con el número de catastro 21708. Entonces no me queda otra que hacerlo", expresó Correa, que contó que este terreno le fue cedido por orden judicial, luego de un largo proceso contra la empresa para la que trabajaba. Luego de que el fallo judicial saliera a su favor, Correa resolvió colocar allí una parrillada de pollos en forma de trencito, que le dio el nombre a la clásica esquina del barrio El Tribuno.

Correa recuerda que durante años lo forestó, lo cuidó y que por cuestiones económicas no pudo construir. En busca de un mejor espacio para la atención de los clientes, la parrillada se trasladó a una cuadra. Así, el carrito quedó y los vecinos siguieron haciendo uso del terreno como espacio verde.

"¿Ustedes creen que la Municipalidad me hubiera dejado estar con el carrito si no fuera mi terreno?", planteó Correa a los vecinos que buscaban una explicación sobre lo que ocurre con el que consideran un espacio público del barrio.

Al respecto, los vecinos respondieron que ese planteo no tenía validez y pusieron de ejemplo lo que ocurre sobre el canal de la avenida Roberto Romero, a la altura de barrio Juan Pablo II, donde también hay una disputa por el uso del espacio entre comerciantes y familias que viven en el lugar.

Correa les mostró a los vecinos interesados toda la papelería correspondiente y relató las idas y vueltas que tuvo con el lote en cuestión.

Ante la última notificación municipal, Correa resolvió cerrar el espacio y ver qué se puede hacer allí adentro.

"Esto nos preocupaba porque además sabemos que hay usurpaciones de este tipo, ya vimos lo que pasó en Parque La Vega, en barrio Juan Pablo II e incluso en barrio Santa Ana. Pero al parecer todo está en orden", expresó uno de los vecinos que lleva en la memoria recuerdos de lo que alguna vez fue la única plaza para los chi cos del barrio.