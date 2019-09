Baja sensible: el cuervo perdió a su goleador

Lo que tanto se temía en Central Norte finalmente terminó por confirmarse: Gonzalo Ríos, máximo artillero cuervo, sufrió un desgarro de seis milímetros en el isquiotibial de su pierna derecha frente a Sp. Las Parejas y estará inactivo 21 días.

Ezequiel Medrán, DT azabache, sufrió una baja sensible en el once titular pensando en Güemes de Santiago del Estero, al que visitará el próximo domingo.

Ríos, pieza fundamental en el ataque de Central Norte, recién podría reaparecer en la octava fecha frente a Boca Unidos de Corriente.

No será fácil para el técnico cuervo reemplazar al delantero chaqueño, sobre todo porque no cuenta en el plantel con un jugador de características similares.

Rolando Martínez es uno de los candidatos a suplir la ausencia de Ríos, como lo hizo el domingo pasado.

Medrán también cuenta con Hernán Vargas y Hugo Bargas, quienes todavía no tuvieron oportunidad de estar en el once titular.

Otra mala noticia para el DT azabache, es la lesión de Federico Rodríguez, quien estará fuera, al menos, dos semanas por una fuerte contractura. La vacante en la defensa la podría ocupar Joel Jiménez, el hombre que justamente lo suplió en el partido pasado.