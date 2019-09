Burzaco: “A todos los ministros de Seguridad se les sostuvo la custodia un tiempo después de sus mandatos”

El secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, estuvo ayer en la ciudad de Salta. Se reunió con funcionarios del Ministerio de Seguridad local y con fiscales de la Justicia Federal para hacer un repaso de las distintas acciones que se desarrollan en la provincia. En el medio de su agenda, se hizo lugar para brindar una entrevista a El Tribuno.

La implementación del nuevo Código Procesal Penal en la Justicia Federal supone una mayor celeridad en las investigaciones y en la resoluciones de los casos. Esto, si bien es una buena noticia, también conlleva el agravamiento de una situación que no se termina de resolver, que es el colapso de las cárceles y las implicancias aparejadas para la seguridad ¿Cómo ve esa situación?

Nosotros hemos aumentado los detenidos por las leyes federales en un 150%, con lo cual la realidad es que en la medida de que hemos hecho más eficiente y eficaz al sistema penal, el embudo se corrió de las fuerzas de seguridad y la Justicia al sistema penitenciario y, bueno, creo que eso se tiene que ir solucionando. Sé que el Ministerio de Justicia está haciendo avances con la construcción de nuevas cárceles, que hace años que no se hacían y con la habilitación de regimientos militares en desuso para ser utilizados como cárceles para delitos de menor gravedad. Queda mucho por hacer en ese sentido, pero nosotros como Ministerio de Seguridad no podemos no hacer cumplir la ley porque hay fallas estructurales, nuestro deber es justamente empezar a dar respuestas a la ciudadanía y creo que las respuestas han generado resultados. Si uno mira la tasa de homicidios, arrancamos con 6,7 homicidios cada cien mil habitantes y este año vamos a terminar con menos de 5, que va ser la tasa más baja desde que se miden homicidios. Son 800 homicidios menos al año de lo que teníamos cuando arrancamos. Teníamos más de 300 secuestros por año y este año tuvimos 25. Tenemos récord de decomiso de marihuana, récord de decomiso de cocaína y de metanfetaminas. Por supuesto que el sistema está en un proceso de modernización y va a crujir en ese proceso, pero lo que no podíamos era no darle respuestas a la gente que sentía que el sistema era impune, que los delincuentes entraban por una puerta y salían por la otra.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vino hace poco más de un mes y explicó que el régimen para los bagayeros en Orán se suspendió por todos los inconvenientes que surgieron con los trabajadores de frontera, ¿en qué quedó esa iniciativa?

El objetivo del régimen es formalizar al bagayero para que pueda trabajar legalmente y no sea explotado por las mafias que en definitiva llevan toda la mercadería a las grandes ferias de las ciudades. Queremos establecer un cupo de compra que pueda tener cada uno, de manera que pueda tener un buen ingreso, registrarlo impositivamente, que esté dentro de la economía formal y que eso le dé ciertas garantías también al trabajador. Por supuesto que eso genera resistencia al principio, porque es un cambio estructural que hay que generar, pero en el largo plazo es un buen sistema que fue hablado con las autoridades locales y requiere una serie de ajustes porque en el sistema tributario no estaba contemplada esta figura, entonces hubo que trabajar con la AFIP y otros organismos y no es fácil.

¿Cuáles son los pasos a seguir para implementar efectivamente el nuevo régimen?

Lo que sé, es generar un tiempo más para inscripción y se tuvo que crear una especie de régimen especial de monotributo para estas personas.

Creo que para fin de año esto ya tiene que estar culminado y ya hay varios cientos de inscriptos, que en un principio había costado que se inscriban. Si el régimen tarda seis meses en implementarse pero funciona, es mejor que tratar de hacerlo forzadamente y que genere una crisis social en el norte.

Una nota en el diario Clarín advirtió que había funcionarios que pensaban irse del país si es que no continuaba la gestión de Macri y se mencionó a la ministra Bullrich como una de ellas, por el trabajo que viene haciendo contra el nar cotráfico y el peligro que podía suponer para su seguridad. Más allá de que la ministra desmintió esa versión, le corro el planteo a usted. ¿Teme por su seguridad si no sigue el actual gobierno?

Históricamente a todos los ministros y secretarios de Seguridad se les sostuvo la custodia durante un tiempo posterior a sus mandatos justamente porque nos toca lidiar con mafias y demás. Yo he hablado del tema con la ministra y me dijo que obviamente no piensa irse a ningún lado, pero la verdad es que, para nosotros, todavía tenemos chances de ganar. Hay como una especie de idea de tratar de imponer de que la elección ya ocurrió, pero esto no es así. Nosotros estamos convencidos de que se puede ganar y que en este momento final la gente va a reflexionar de muchas cuestiones, por supuesto que el tema económico es el importante pero también hay otros temas en los cuales la gente va a tomar decisiones y la seguridad es uno. Cuando nosotros llegamos nos encontramos con que, por ejemplo, en el tema narcotráfico había una desidia absoluta, una negación del problema. Los más altos funcionarios del área decían que este era un problema de “sensación de inseguridad” o que Argentina era un país solo de tránsito de la droga. Había una negación de la problemática, a tal punto que habían desarticulado las estadísticas oficiales desde 2008. Nosotros recuperamos las estadísticas, nos dimos una política de seguridad. Estamos convencidos de que el ciudadano va a pensar un montón de cuestiones en el momento de tomar una decisión real. Si bien emitió un voto castigo en agosto, no quiere decir que va a ser el mismo voto cuando tenga que decidir quién va ser el futuro presidente.

Se viene Boca - River, que seguramente se va llevar la atención mediática en los próximos días, ¿cómo se están preparando para ese partido, aprendieron de los errores de diciembre que derivaron en una situación bochornosa?

El tema crucial con los barras es que nosotros tomamos una política muy seria que no existía antes, que se llama Tribuna Segura y por primera vez en la Argentina el Estado empezó a aplicar el derecho de admisión. Eso hizo que más de 3.000 barrabravas no puedan ir a las canchas en todo el país y generó beneficios, que haya menos violencia en los partidos, pero también nos generó un efecto secundario, que es que en muchas barras se produjo una pelea para ver quién sucedía a quienes ya no podían ingresar a las canchas y ese es el claro efecto que ocurrió en River en diciembre. Con respecto al partido de la Libertadores, lo que hemos acordado con la Ciudad de Buenos Aires, que es donde ocurrirán los encuentros, es que la Ciudad sea plenamente responsable de los operativos. Ya hubo una especie de preludio que fue el River-Boca de hace menos de un mes y va a ser un operativo muy estricto. Estos días lo que estamos haciendo es trabajar con Ciudad y Provincia de Buenos Aires para desarticular a aquellos que han estado planteando amenazas, que han ido armados a la cancha y demás. Desde el punto de vista de la prevención tenemos que tratar de que esos violentos no estén el día del partido, ni siquiera en las cercanías del estadio. Es una tarea muy dura, pero hay que darla a conciencia para que, a medida que con el tiempo se vaya consolidando, va a ser un espectáculo a donde vaya la familia. Es una tarea de largo plazo, pero no podemos permitir que un pequeño grupo tenga como rehenes a la totalidad del espectáculo deportivo. Y está claro que cuando uno les toca el interés, que es económico, porque es una mafia que lucra con el fútbol, claramente reaccionan con violencia y eso es lo que hay que evitar. En términos de responsabilidad, lo que se ha determinado esta vez es que la responsabilidad sea plena de la Ciudad, haremos lo que nos piden pero va ser la Ciudad la que tenga la totalidad del operativo.

¿Ya decidieron cuándo se van a comenzar a implementar las pistolas taser (armas de electrochoque) y en qué ámbito?

La vamos a destinar a aeropuertos, estaciones de ómnibus, puertos y en lugares de alta concentración de personas en un principio, que es donde mejor uso se le da para evitar las armas de fuego. Ya es un arma muy probada en el mundo. Evita usar el arma de fuego, permite resolver un montón de situaciones intermedias, como puede ser una persona armada con un cuchillo o una botella rota, que puede ser tan letal como una pistola, pero obviamente uno debe tener proporcionalidad en la reacción. En este momento estamos esperando la llegada de un envío de armas que va a ser para finales de este mes. Ya se entrenó durante los últimos tres meses al personal en esto, con lo cual calculo que en octubre ya vamos a estar con personal en aeropuertos, terminales de ómnibus y puertos con estas armas. Son 100 las armas, con lo cual vamos a utilizarlas progresivamente en lugares con mayores concentraciones de personas en tanto la protección de esos lugares este en manos de fuerzas federales.

Le quería consultar por la situación de su hermano (Alejandro, extitular de una empresa televisiva quien confesó pago de sobornos alrededor del negocio del fútbol), entiendo que en febrero del año próximo saldrá la sentencia por su participación en el escándalo de corrupción en la FIFA, ¿qué consideración tiene al respecto?

Mi hermano se tiene que hacer responsable por sus actos. Como todo hermano lo estimo y lo quiero. Él se avino a la Justicia y esperará que la Justicia determine su situación. No voy a opinar más que eso.