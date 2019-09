Otro serio problema con los loteos y urbanizaciones en Campo Quijano

La fuerte polémica por la situación de los loteos en Campo Quijano y los reclamos de los inversores inmobiliarios contra el intendente Manuel Cornejo al respecto de la escrituración de los terrenos, adquirió en las últimas horas un nuevo giro con las denuncias de vecinos que se sienten afectados, no solo porque no cuentan con las escrituras sino que, de igual forma, esa situación documental los está limitando para llevar adelante otros reclamos.

"Estamos en una situación de irregularidad", expresó a El Tribuno Leonardo Quintana, vecino de Potreros de Quijano, un loteo privado ubicado a cinco kilómetros del Portal de los Andes, sobre la ruta provincial 36.

Quintana relató que adquirió el terreno hace 4 años a MDay Loteos y pese a que consiguieron los servicios de agua y luz, aún no pueden acceder a las escrituras porque el intendente Cornejo se niega a firmar los papeles faltantes.

"Este loteo se fue poblando y colocaron servicios, pero nos encontramos con que aún no tenemos las escrituras y esto es un problemas muy serio de acuerdo a lo que podemos advertir".

En otro plano de aflicciones el vecino aseguró que las tareas agrícolas que comenzaron a desarrollarse en inmediaciones del loteo, están anticipando nuevos conflictos.

Según el relato de Quintana, el año pasado tuvieron serios problemas a raíz de obras de desages que se desarrollaron en terrenos colindantes para controlar las inundaciones en áreas de cultivo y para evitar escurrimientos hacia Cerrillos, La Merced y Rosario de Lerma:

“Pese a que lo autorizó desde un primer momento, el intendente de Quijano ahora no se quiere hacer cargo del loteo. Esta urbanización avanzó porque en este lugar no había campos en explotación y por eso lo comercializaron. Hasta hace 40 días no pasaba nada; todo esto era un pedregal y yuyaral que no estaba en producción. Ahora comenzaron con las tareas tabacaleras y levantaron un terraplén, dejando al loteo como una enorme pileta”, aseguró Quintana.