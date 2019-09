Trabajadores del call center de Aerolíneas Argentinas de paro: 70 mil pasajeros afectados

Los 198 empleados del call center de Aerolíneas Argentinas mantienen desde hace una semana un paro por tiempo determinado en rechazo -según denuncian- a la tercerización del sector para la atención en las redes sociales. Esta versión fue desmentida por la empresa, que a su vez indicó que ya fueron afectados 70 mil pasajeros.

Por la medida de fuerza no se pueden hacer consultas de compras o cambios de pasajes, equipajes, horarios o carga de millas en el programa Aerolíneas Plus, entre otros servicios.

A través de un comunicado, Aerolíneas Argentinas señaló: “Dado el crecimiento de las redes sociales como canal de conversación e interacción en la sociedad, los pasajeros usan cada vez más esa vía para hacer consultas o plantear reclamos. Al ser un ámbito regido por la tecnología, existen empresas especializadas que hacen la escucha y respuesta masiva a través de Twitter, Facebook, Instagram, etc. con sistemas especialmente diseñados y utilizados por la mayoría de las grandes empresas a nivel global”.

Y se amplió: “En esa línea,se realizó una licitación del servicio de escucha, moderación y atención en redes sociales. Se presentaron 11 propuestas, y en agosto se eligió una de ellas. Ahora la compañía quiere avanzar en la implementación del sistema que permita que el cliente pueda recibir en forma rápida información sobre sus vuelos, canalizar un reclamo o pedir precisiones sobre un pasaje, por caso”.

Comunicado del gremio

Desde el gremio APA, a través de una solicitada firmada por el secretario general, Edgardo Llano, y por el secretario de prensa, Hugo Perosa, se repudió “todo tipo de negocio espurio que firmen gerentes y directivos, que parecen darse cuenta que están en retirada, y sus decisiones, como si fueran de último momento, generan sus propios negocios comprometiendo el futuro de la aerolínea de bandera, como en el caso del call center en Buenos Aires o en Uruguay”-

“Aerolíneas mantiene canales de diálogo y ha intentado buscar una solución, pero la negativa de los dirigentes sindicales lo hace imposible. Como es política de la empresa, los días no trabajados serán descontados los haberes de quienes están realizando el paro. En tanto, los pasajeros siguen siendo los rehenes de la protesta, porque no pueden canalizar ninguna duda o reclamo que tuvieran respecto a la empresa”, se detalló desde la empresa.