"La odisea de los giles" va por el Oscar

"La odisea de los giles" será la representante nacional a los premios Oscar. En una ceremonia realizada en el Centro Cultural 25 de Mayo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, conformada por integrantes de la industria local y organizadora de los Premios Sur, decidió enviar a su par en Hollywood la exitosa película dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso y Rita Cortese.

La producción de K&S --que ya superó largamente el millón de espectadores en la cartelera local-- será pre-candidata y competirá en una primera ronda con otras 80 películas del mundo, que luego de un primer filtro pasarán a ser apenas nueve para finalmente conformar las cinco candidatas en el rubro Mejor película extranjera, en una ceremonia que se llevará a cabo el 9 de febrero de 2020 en el Dolby Theatre de Los Angeles.

Pero atención: para llegar a esa última instancia, la película inspirada en la novela La noche de la usina de Eduardo Sacheri deberá medirse con realizaciones de altísimo nivel artístico, como la española Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, la coreana Parasite, de Boon Jong-ho, la palestina It Must Be Heaven, de Elia Suleiman, y la rumana La gomera, del rumano Cornelio Porumboiu, todas presentadas en competencia oficial en el último Festival de Cannes, en mayo pasado, donde la producción coreana obtuvo la Palma de Oro.

Hace apenas diez días, la misma Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina ya había determinado que La odisea de los giles, que tuvo su lanzamiento internacional en el Toronto International Film Festival y actualmente participa del Festival de San Sebastián, en el País Vasco, fuera la representante argentina al Premio Goya, en el rubro Mejor Película Iberoamericana. Ese es un escenario mucho más amable para el cine nacional, donde ya ha ganado en numerosas oportunidades.

Por su parte, en los Premios Sur destinados a destacar la producción cinematográfica argentina 2018, la gran ganadora de la noche fue Rojo, de Benjamín Naishtat, que se llevó los premios a la mejor película, mejor director, mejor guion original (también Naishtat), mejor actor protagónico (Darío Grandinetti), mejor sonido y mejor montaje.

El Angel, la película dirigida por Luis Ortega, se llevó a su vez siete galardones, dejando rezagadas a sus competidoras Joel, dirigida por Carlos Sorín, y La noche de 12 años, de Alvaro Brechner, que se quedaron sin premios. El retrato pop del múltiple asesino Carlos Robledo Puch acaparó los premios a la revelación masculina (el debutante Lorenzo Ferro), al mejor actor secundario (Daniel Fanego), mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y caracterización y mejor fotografía. Un caso curioso fue el de Mercedes Morán, doblemente premiada como mejor actriz secundaria por El Angel y mejor actriz protagónica, por Familia sumergida.

Como mejor documental, fue votado Piazzolla, los años del Tiburón, de Daniel Rosenfeld. El premio a la mejor opera prima fue para El motoarrebatador, del tucumano Agustín Toscano, y hubo distinciones de honor para Manuel Antín y Norma Aleandro.

Fuente: Luciano Monteagudo para Página 12