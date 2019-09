Boca goleó en el primer Superclásico femenino profesional de la historia

Boca comenzó el Campeonato de Primera A del fútbol femenino con una goleada 5-0 frente a River, en el superclásico de la primera fecha, jugado en La Bombonera.



Las Guerreras dominaron todo el partido y se impusieron con tantos de Florencia Quiñones, Fabiana Vallejos (de tiro penal) y un hat-trick de la ex River Fanny Rodríguez.



En el principio, la arquera de River María Florencia Chiribelo tapó un par de buenos remates: un tiro libre de Eliana Stábile que sacó por arriba del travesaño y otro bombazo de Andrea Ojeda.



Poco antes de que terminara el primer tiempo, a los 41 minutos, Boca abrió el marcador mediante una definición de cabeza de la capitana Florencia Quiñones.



Sobre el final también se retiró lesionada la delantera Yamila Rodríguez. En su lugar ingresó Fanny Rodríguez, que terminó siendo la goleadora y una de las figuras.



Fanny, ex jugadora de River y que festejaba sus goles en "modo Oso" como Lucas Pratto, fue autora del segundo gol de Boca, a los 12 minutos.



Daiana Leguizamón la bajó a Fanny Rodríguez en el área y la jueza no dudó en cobrar penal para Boca. Lo convirtió Fabiana Vallejos, a los 23.



Después llegaron otros dos goles de Fanny: a los 36 minutos, un golazo desde la izquierda y a los 44, tras un gran pase de la ingresada Manicler, clavó el 5-0 final.



"Yo creo que la gente entiende que esto es fútbol y ahora me toca defender esta camiseta. Espero que me den la pelota", declaró Fanny Rodríguez al finalizar el encuentro en cancha de Boca, donde sólo se habilitó un sector para socios y socios adherentes, tribuna que estuvo llena. En el palco estuvieron presentes Ramón Wanchope Ábila y el presidente xeneize, Daniel Angelici.



Boca quedó como uno de los punteros de la Liga femenina con 3 puntos, al igual que SAT, Racing, Rosario Central, Estudiantes y Gimnasia La Plata, también ganadores. Esta tarde jugaban Lanús y San Lorenzo y mañana se completará la primera fecha con el encuentro entre Independiente y la UAI Urquiza (último campeón).