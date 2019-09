Las chicas hicieron historia en un “baile” superclásico

Boca goleó a River 5 a 0 en la Bombonera en un superclásico que será recordado por siempre, un poco por lo abultado del marcador y por la notoria supremacía que marcó en cancha el xeneize sobre el millonario, pero otro tanto por el carácter histórico y la relevancia que adquiere este pleito, al ser el primer superclásico de la historia del fútbol femenino en la Argentina que se juega de manera profesional, luego de que en marzo de este año, el presidente de AFA Claudio Tapia y el titular de Futbolistas Agremiados, Sergio Marchi, sellaran el acuerdo en Ezeiza para que el fútbol argentino sea profesional.

El relato de la historia dirá que ganó Boca en cancha, pero también que el fútbol femenino, por el que lucharon tantas benefactoras durante décadas, fue oficialmente legitimado como disciplina profesional, rentada y con una identidad que fue construyendo en los últimos tiempos.

Pero yendo al pleito, es imposible obviar la goleada histórica de Boca en un día también histórico. Las xeneizes comenzaron el Campeonato de Primera A del fútbol femenino con la goleada 5 a 0 frente al eterno rival.

Las “Guerreras” dominaron todo el partido y se impusieron con tantos de Florencia Quiñones, Fabiana Vallejos (de tiro penal) y un “hat-trick” de la ex River Fanny Rodríguez, la gran figura de la cancha.

En el principio, la arquera de River María Florencia Chiribelo tapó un par de buenos remates: un tiro libre de Eliana Stábile que sacó por arriba del travesaño y otro bombazo de Andrea Ojeda. Poco antes que terminara el primer tiempo, a los 41 minutos, Boca abrió el marcador mediante una definición de cabeza de la capitana Florencia Quiñones. Fanny, exmillonaria y que festejaba sus goles en “modo Oso” como Lucas Pratto, fue autora del segundo gol de Boca, a los 12’.

Luego, Daiana Leguizamón la bajó a Fanny Rodríguez en el área y la jueza no dudó en cobrar penal para Boca. Lo convirtió Fabiana Vallejos, a los 23’.

Después llegaron otros dos goles de Fanny: a los 36’, un golazo desde la izquierda y a los 44’, tras un gran pase de la ingresada Manicler, clavó el 5-0 que selló el resultado.

La Bombonera estuvo “vestida” acorde a la fiesta, ya que hubo un buen marco. Cabe aclarar que solo se habilitó un sector para socios y socios adherentes, tribuna que estuvo llena. En el palco estuvieron presentes Ramón “Wanchope” Ábila y el presidente xeneize, Daniel Angelici.

Boca quedó como uno de los punteros de la Liga femenina.



la síntesis



BOCA 5 RIVER 0

L. Oliveros F. Chiribelo

L. Benítez D. Leguizamón

N. Espíndola A. López

G. Chávez D. Mereles

E. Stábile B. Sonetti

C. Huber F. Fernández

F. Quiñones A. Vargas

F. Vallejos J. Morcillo

C. Troncoso C. Birizamberri

A. Ojeda L. Lezcano

Y. Rodríguez M. Pereyra

DT: C. Meloni DT: D. Reyes

Goles: PT: 41’ F.Quiñonez (B). ST: 12’, 36’ y 44’ F.Rodríguez (B), 23’ F.Vallejos -penal- (B).

Cambios: PT: 43’ Fanny Rodríguez por Yamila Rodríguez (B). ST: Nicole Hain por Fernández (R), 21’ Stephanie Melgarejo por Vargas (R), 26’ Constanza Váz quez por Troncoso (B), 28’ Lucía Martelli por Lezcano (R), 38’ Ludmila Manicler por Ojeda (B).

Árbitra: Laura Fortunato

Estadio: La Bombonera