Ausentismo laboral en el mundo

Uno tiene la imagen de los vascos como personas rudas, laboriosas (y tercas). Sin embargo, según el Informe Trimestral sobre el absentismo laboral elaborado por Randstad Research, Euskadi fue la comunidad autónoma con mayor nivel de absentismo laboral en el tercer trimestre de 2018, con el 5,5% frente a la media nacional del 4,5%. Cerca de 15.800 personas faltaron a trabajar cada día en el País Vasco, pese a no estar de baja, lo que supuso la pérdida de cerca de 22,8 millones de horas trabajadas. Eta es la realidad de los vascos (perdón, léase "esta").

Por el contrario, uno imagina a los andaluces como personas vivaces, alegres que viven en una juerga permanente entre flamencos, cantejondos y bulerías (sin parentesco con el autor de esta nota). Andalucía tiene una tasa de absentismo inferior a la media nacional (que dijimos es del 4,5%): 4,2%. Siendo los madrileños los que menos faltan (4,0%).

¿Y por casa, cómo andamos?

De acuerdo con un reciente informe elaborado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, la Argentina es uno de los países con mayor ausentismo en este sector:

- Es 1,7 veces más alto que en Brasil (a pesar de que todo el año es carnaval).

- 2,3 veces superior al de Chile.

- 3,5 veces mayor al de México.

- 3,7 veces más elevado que el de Perú.

- 59 veces por encima que el de Corea del Sur (esto ya es competencia desleal).

La cuestión del ausentismo laboral es una cuestión cuyo abordaje resulta complejo y sensible, ya que tras las estadísticas se esconden intereses económicos y criterios ideológicos (creemos que la Universidad de Belgrano no está al margen de ellos). Ello se advierte cuando el referido informe (que se refiere al sector docente) ha sido entreverado por algunos medios al referirse al ausentismo laboral en la industria y el comercio. Está claro que el sector docente, en nuestro país, tiene su particular ausentismo, tanto por el estado de huelga permanente de los maestros como por el amplio régimen de licencias.

En realidad, y contra lo que piensa la Unión Industrial, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, las ausencias imputables a los trabajadores se encuentran en niveles muy marginales, dado que entre los años 2013 y 2015 afectaron al 0,66% del total de empleados, por lo que se ausentó diariamente, sin causa, uno de cada 151 trabajadores.

Las ausencias se clasifican, según sus causas, en laborales y no laborales. En el primer grupo se incluyen las faltas no planificadas por enfermedad profesional -que son el 26% de los casos-, los accidentes de trabajo y los hechos in itinere (cada uno representa un 37%).

En el segundo grupo las enfermedades no laborales representan el 75% del total, mientras que los "temas familiares" conforman otro 15% y un 8% es producto de jornadas solicitadas para hacer trámites varios.

Dicho esto, existe también lo que se describe como "microausentismo", que consiste en faltas injustificadas por: razones ajenas al trabajo (64%); retiros antes de cumplir el horario laboral (17%) y permisos especiales recurrentes (15%). Al margen de las macroestadísticas existen situaciones como el "ausentismo de los lunes", que, en nuestro país alcanza muchas veces niveles de epidemia.