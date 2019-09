Tevez, titular ante Newell´s y Andrada, en duda

El arquero de Boca Juniors Esteban Andrada se entrenó este miércoles con el plantel dirigido por Gustavo Alfaro por primera vez en la semana, tras superar una molestia muscular, pero es duda para el partido del sábado ante Newell’s Old Boys, por la octava fecha de la Superliga, donde sí será titular Carlos Tevez.

El puntero de la Superliga se entrenó este miércoles por la mañana en Casa Amarilla a puertas abiertas para los hinchas y la principal novedad fue la presencia de Andrada, quien se reincorporó al plantel luego de dos días de trabajar aparte por la molestia muscular con la que terminó el partido del sábado pasado ante San Lorenzo (2-0).

El uno se recuperó de una molestia en el aductor izquierdo pero su presencia en el partido del sábado ante Newell’s en La Bombonera todavía no está confirmada, ya que el entrenador Gustavo Alfaro podría resguardarlo para la ida de la semifinal de la Copa Libertadores ante River Plate, como visitante, del próximo martes 1 de octubre.

En caso de no jugar su lugar será ocupado por Marcos Díaz, quien solo jugó un partido en la temporada y fue en la Copa Argentina donde Boca fue eliminado por Almagro (1-1) por penales.

El que sí estará desde el inicio en el duelo ante la lepra será el delantero Carlos Tevez, al igual que Mauro Zárate, quien reaparecerá tras más de un mes ausente por la lesión muscular que sufrió en la vuelta de los cuartos de final ante Liga de Quito.

Una probable formación para el sábado sería con Andrada o Marcos Díaz; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano y Agustín Almendra o Agustín Obando; Sebastián Villa, Tevez, Zárate; y Jan Hurtado.

Hasta que se confirme lo de Andrada, el único de los habituales titulares que será utilizado en este equipo alternativo es Izquierdoz ante la ausencia por lesión de Paolo Goltz.

A su vez, el delantero Ramón Ábila, ya recuperado de la avulsión parcial en el aductor derecho, formará parte de la convocatoria que se dará a conocer el viernes y podría tener minutos ya que este miércoles mostró una buena evolución física.