Uruguay hizo historia en el Mundial de Japón

El seleccionado de Uruguay venció en la madrugada de este miércoles a Fiji por 30 a 27 (primer tiempo 24 a 12) en un partido del Grupo D de la IX Copa del Mundo de rugby que se desarrolla en Japón, alcanzando el triunfo más importante de su historia.

El equipo sudamericano, denominado Los Teros y 19no. en el escalafón mundial de la World Rugby, le ganó en el estadio Kamaishi Recovery Memorial a un equipo fijiano que está décimo en el ranking.

“Estoy muy orgulloso de mi país. No somos los más grandes, no somos los más altos, pero vinimos aquí con las ganas de ganar”, dijo el capitán de Los Teros, Juan Manuel Gaminara, entre lágrimas.

Uruguay sumó tries por intermedio de Santiago Arata, Manuel Diana y Juan Manuel Cat y tres conversiones y tres penales de Felipe Berchesi, la figura del equipo con 15 puntos.

Fiji, que obtuvo dos puntos bonus al marcar cinco tries y perder por menos de ocho puntos, llegó al try por intermedio de Nikola Matawalu (2), Mesulame Dolokoto, Eroni Mawi y Api Ratuniyarawa, en tanto Josh Matavesi sumó una conversión.

Fiji debutó con una derrota ante Australia (21-39) el pasado sábado y jugó con solo cuatro días de descanso ante un fresco equipo uruguayo que en noviembre pasado había caído ante los isleños por 7 a 66.

En el primer tiempo Fiji sacó ventaja de 12 a 7 pero Uruguay tuvo una notable reacción al sumar dos tries en cuatro minutos y con la efectividad de Berchesi pateando a los palos culminó con una ventaja de 24 a 12 en los primeros cuarenta minutos.

En el segundo tiempo Fiji intentó recomponerse y marcó tres tries, pero falló cada vez que intentó patear a los palos con una conversión y un penal errado por Matavesi y dos conversiones falladas por Ben Volavola, un total de nueve puntos.

La de ayer es la tercera victoria del seleccionado uruguayo en una Copa del Mundo. Los anteriores triunfos fueron ante España (1999) y Georgia (2003), dos rivales menores que los fijianos.

Con este resultado Uruguay se coloca en tercer lugar en la clasificación del grupo D, encabezada por Gales y Australia, con 5 puntos, los dos equipos que son claros favoritos para pasar a cuartos de final.

El seleccionado uruguayo enfrentará el próximo domingo a Georgia, a las 2.15 de nuestro país en Saitama.