No podrán viajar los hinchas de Central Norte a Santiago del Estero

En esta ocasión la dirigencia de Güemes de Santiago del Estero le comunicó a sus pares de Central Norte que el partido programado para el domingo a las 18 será sin la presencia de público visitante. Por tal motivo, los hinchas cuervos no podrán viajar para acompañar al equipo azabache en su tercera presentación como visitante en el Federal A, gestión que inició el propio presidente Héctor D’Francesco, pero que no encontró la repuesta esperada.

Desde el club Güemes se argumentó que la policía no “garantiza” la seguridad para recibir hinchas visitantes.

Todo esto aparece ahora con el fin de que el gaucho santiagueño se sienta local, con el fervor de su gente y en un compromiso de tamaña envergadura como el que afrontará con el cuervo salteño, aunque la cantidad que estuvo concurriendo, últimamente, fueron unas 13.000 personas. Y ahora la concurrencia podría ser mayor por la ubicación de los santiagueños en la tabla de posiciones, donde comparte el liderazgo con Chaco For Ever y Unión Sunchales

Viaja el sábado

Con dos bajas y una duda, el plantel cuervo viene poniendo la puesta a punta para el duro compromiso que deberá cumplir con los santiagueños. Por distintas lesiones ya quedaron descartados, el defensor Federico “Bocha” Rodríguez y el centroatacante, Gonzalo Ríos. El DT Ezequiel Medrán aún no definió quiénes será los reemplazantes para cubrir los puestos vacantes. Por ahí, en lugar del Bocha jugaría Guillermo Cosaro y el paraguayo Joel Giménez ingresaría como número tres, y en el ataque aparecen un par de opciones, como la de Hugo Bargas o Ronaldo Martínez.

En tanto, Pablo Figueroa se encuentra con un golpe en uno de los gemelos y en la práctica de hoy se evaluará cómo responde.