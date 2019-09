Con el debut de De Paoli, Chicago busca su primer triunfo

Nueva Chicago, que aún no ganó en el certamen y que tendrá el debut de Rodolfo De Paoli como entrenador, será local este viernes ante Estudiantes de Rio IV, en un partido por la Zona A en la séptima fecha de la Primera Nacional.

El cotejo se jugará a partir de las 16.05 en el estadio de Nueva Chicago, en el barrio capitalino de Mataderos, con el arbitraje de Lucas Comesaña y televisado por TyC Sports.

También jugarán, por la Zona B, Atlético de Rafaela ante Gimnasia de Jujuy, desde las 21 y con Cristian Cernadas como referí.

El torito con cuatro puntos en seis fechas, último con Ferro, situación que determinó la ida del entrenador Gastón Esmerado y la llegada de Rodolfo De Paoli, quien además de ser técnico es relator deportivo y ex-DT de Deportivo Riestra, Argentino de Merlo, Dock Sud, Liniers y Real Pilar.

Chicago irá por su primer triunfo en la temporada ante un duro adversario como Estudiantes de Rio IV, que con 13 puntos comparte el segundo puesto con Atlanta, a cinco puntos del puntero Estudiantes de Buenos Aires.

En Rafaela, Atlético, con seis unidades, será local ante Gimnasia de Jujuy, que logró igual cantidad de puntos.

El local, dirigido por Walter Otta, necesita ganar en casa porque son cuatro los compromisos en los que no suma tres unidades de local mientras que los jujeños no contarán con el goleador Gonzalo Castillejos, quien sufrió una sobrecarga muscular.