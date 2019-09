¿Qué bienes declararon los candidatos a presidente y a vice? ¿Cuánto declaró Urtubey?

Mauricio Macri, Roberto Lavagna y José Luis Espert. En ese orden. Son los tres candidatos a presidente que más patrimonio declararon. Alberto Fernández, el más votado en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se ubica en el quinto lugar, por debajo de Juan José Gómez Centurión y seguido de Nicolás Del Caño. Miguel Ángel Pichetto encabeza el ranking de los candidatos a vicepresidente. Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vice del Frente de Todos, se ubica cuarta ya que en 2016 donó gran parte de su patrimonio a sus hijos.

Los candidatos a cargos nacionales están obligados a presentar sus declaraciones juradas desde 2013, aunque algunos de los candidatos ya la habían presentado, dado que ocupan cargos públicos por los que deben hacerlo, como Macri, por ser Presidente, y Del Caño, que está obligado por ser diputado nacional. Lo mismo sucede con los candidatos a vicepresidente Pichetto y Fernández de Kirchner, por ser senadores, y Romina del Plá, que es diputada. De acuerdo a la norma, los candidatos deben detallar el patrimonio que tenían al finalizar el año anterior; en este caso, en diciembre de 2018.

Macri: $151,6 millones

Macri declaró en 2018 un patrimonio de $151,6 millones. Es un 51,8% más que en 2017 y es más que la suma de lo que declararon los otros cinco candidatos a presidente y los seis candidatos a vice. Aunque este monto no incluye los bienes que el Presidente incluyó en el llamado “fideicomiso ciego”. Son acciones que Macri tiene en distintas empresas y que fueron incluidas en el fideicomiso, a través del cual se deja en manos de un tercero la administración de sus bienes por un determinado tiempo.

Esta medida fue anunciada luego de que se conociera su participación en la empresa off shore Fleg Trading Ltd a través de los “Panama Papers”, una investigación periodística sobre documentos filtrados de un estudio de abogados panameños con datos sobre cuentas y sociedades creadas en paraísos fiscales.

En su declaración jurada de 2018, el Presidente declaró un terreno en Tandil, un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tres terrenos en Pilar y un terreno en Salta, al igual que en 2017. Además, reportó ahorros en el país por $ 5,3 millones y casi $ 115 millones en títulos públicos. El único bien que declaró en el exterior es un inmueble en la ciudad de Maldonado, Uruguay, por $ 15 millones.

Lavagna: $29,4 millones

El segundo lugar lo ocupa Lavagna, de Consenso Federal, que declaró un patrimonio de $ 29,4 millones. Según el documento oficial, tiene una casa, un departamento y dos cocheras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos propiedades en el municipio de Ezeiza y una casa en Cariló.

Además, declaró un auto, ahorros en pesos y en dólares en el país por $ 7,3 millones y en una cuenta bancaria en Bélgica por el equivalente a $ 8,5 millones. También declara ser accionista de la agropecuaria Burg SA, en la que también es accionista su hijo Marco Lavagna, diputado nacional de Consenso Federal.

Espert: $15,1 millones

José Luis Espert, de Unite por la Libertad y la Dignidad, declaró $ 15,1 millones. Gran parte de ese total corresponde a una cuenta en los Estados Unidos por casi US$ 370 mil, que a fin de 2018 era el equivalente a $ 13,8 millones. Además, el economista no declaró ningún inmueble ni vehículos y reportó ahorros en el país por poco más de $ 2 millones. Respecto de 2017 aumentó un 185% sus bienes, pero gran parte de ese incremento se explica en la variación en la cotización de sus ahorros en dólares, y no en la adquisición de nuevos bienes.

Gómez Centurión: $11,1 millones

Gómez Centurión, candidato del Frente Nos, declaró $ 11,1 millones. Una casa de 550 metros cuadrados en San Isidro, a la que se suma una obra en construcción por $ 3,1 millones. Además, reportó ahorros en el país por $ 6,3 millones (en moneda local y en dólares) y acciones en dos sociedades: la consultora Gómez Centurión Consultores SH y Chacras el Chaja SA, que administra un barrio de chacras en la Provincia de Buenos Aires.

Fernández: $2,5 millones

Alberto Fernández, del Frente de Todos, declaró un patrimonio de $2,5 millones. Reportó una casa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un auto y ahorros por $ 62.500. También declaró acciones en la empresa Inmueble Callao SA, dedicada al rubro inmobiliario, con la que también tiene un crédito a favor de $ 555 mil.

Del Caño: $300 mil

Del Caño declaró un patrimonio de $ 300 mil: una casa en Córdoba de 211 metros cuadrados y ahorros por $ 45 mil.

Las declaraciones juradas, en la mayoría de los casos, no representan con exactitud el patrimonio de los funcionarios, ya que los inmuebles se declaran de acuerdo a su valor fiscal y no a su valor real o de mercado, porque la Ley 26.857 equipara la información que debe presentarse ante la Oficina Anticorrupción con la que se presenta ante la AFIP. El valor fiscal de las propiedades, que es el que le asigna el Estado para el cobro de impuestos, es significativamente menor al valor de mercado.

Qué pasa con los candidatos a vice

El senador Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, es el que más patrimonio declaró entre los candidatos a vicepresidente: $16,6 millones. Dijo tener un local y un departamento en Viedma, Río Negro, dos departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una casa en el municipio de Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Además. Declaró además tres autos y ahorros, en pesos y en dólares, por $ 2,6 millones.

Alberto Fernández, el más votado en las elecciones primarias, reportó bienes por $ 2,5 millones y ocupa el quinto puesto del ranking. Cristina Fernández de Kirchner, en cambio, se ubica cuarta entre los vices porque donó en 2016 casi todo su patrimonio a sus hijos.

Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta y el candidato a vicepresidente de Consenso Federal, reportó bienes por $ 8,6 millones. Una casa y un lote en la localidad de San Lorenzo, provincia de Salta, que gobierna desde 2007, cuatro autos y ahorros en el país por $ 165 mil. Además, declaró acciones por $ 5,4 millones en la empresa Frigorífico del NOA SA.

Luis Rosales, el candidato a vice de Espert, declaró $ 3,6 millones de patrimonio. Un departamento en la Ciudad, un auto, ahorros por cerca de $ 15 mil y bienes del hogar.

Cristina Fernández de Kirchner declaró un patrimonio de $ 2,6 millones. Sólo declaró ahorros en el país y bienes del hogar. Pero vale aclarar que la ex presidenta había declarado que a fines de 2015 tenía un patrimonio de $ 72,1 millones y que en marzo de 2016 donó gran parte de su patrimonio en favor de sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

En su declaración de 2015 había declarado propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate y participación en las empresas Hotesur SA y Los Sauces SA, sobre las que actualmente se investigan en la Justicia federal presuntas maniobras de lavado de dinero.

La candidata a vice de Gómez Centurión es Cynthia Hotton, que declaró un patrimonio de $ 1,2 millones. Reportó un auto, adquirido en 2016, y ahorros en el país por $ 570 mil.

Romina Del Plá, postulante a la vicepresidencia por el FIT, es la que menos patrimonio declaró. Reportó un total de $ 285 mil: un departamento en Morón en la Provincia de Buenos Aires, un auto y ahorros en el país por $ 39 mil.

Fuente: Manuel Tarricone para chequeado.com