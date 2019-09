Heinze: "Gago se enojó conmigo pero no me importa"

El entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, contó este viernes que el volante Fernando Gago se “enojó” con él por dejarlo afuera de la victoria de la pasada fecha contra River Plate por 2 a 1 como visitante aunque “no le interesa”.

“Sé que se ha enojado y a día de hoy anda medio parco conmigo, pero a mí no me interesa. Estuvo dos días con gripe, donde no entrenó casi nada, al tercer día empezó a practicar y le surgió la molestia en el isquiotibial. Yo quería que esté y le pedí que se tranquilizara. Al otro día se sintió mejor, pero yo lo veía más o menos”, apuntó el Gringo en la conferencia de prensa sobre Pintita.

“El domingo y el lunes entrenó diferenciado, y desde el martes que ya está en consideración”, contó Heinze sobre la evolución del mediocampista de cara al partido del domingo próximo contra Defensa y Justicia, a las 15.30, en el estadio José Amalfitani.

Vélez se posiciona en el séptimo lugar, con 13 unidades, a cuatro del líder Boca.

Por otra parte, Heinze se diferenció de Marcelo Gallardo, director técnico de River, que tras la caída aseguró que a los velezanos les “falta” intensidad en el segundo tiempo.

“No comparto lo de Gallardo, me llevo lo que dijeron los jugadores de River. Sabíamos que la única manera de ser competitivos era haciendo el primer tiempo que hicimos y lo logramos con presión alta, fútbol y ocasiones. Felicito a River, tiene importantes individualidades, pero yo considero que a la intensidad le faltó matiz, le faltó la otra parte, la mental”, afirmó en la conferencia de prensa.