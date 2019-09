Atlético - Real Madrid, derbi con la punta en juego

El escolta Atlético y el líder Real Madrid definirán este sábado la punta de La Liga de España en un derbi sin claro favorito y con el atractivo de contraponer las visiones futbolísticas diferentes como la del argentino Diego Simeone y el francés Zinedine Zidane.

El clásico de la capital española se jugará en el moderno estadio Wanda Metropolitano desde las 16 (hora de la Argentina) por la séptima fecha, que también este sábado agenda los partidos entre Athletic Bilbao - Valencia; Getafe - Barcelona y Granada - Leganés.

Real Madrid marca el ritmo de La Liga con 14 puntos, de forma invicta, pero no ha logrado despejar la sensación de que el inicio de la actual campaña se le hizo cuesta arriba.

Acaso por el terremoto que atravesó su pretemporada cuando Atlético lo goleó 7 a 3 en Nueva York en un partido que por amistoso no dejó de significar un motivo de vergüenza en la historia del clásico de la ciudad.

Por esa razón, el equipo de Zidane buscará una revancha este sábado con un equipo que todavía busca su adaptación a la Liga en la nueva era de Eden Hazard y que el martes intentará recuperarse en la Liga de Campeones ante Brujas de Bélgica tras la derrota que le aplicó París Saint Germain (3-0) en la primera fecha de la fase de grupos.

El clásico de Madrid dejó de ser un simple trámite para Real Madrid desde la llegada de Diego Simeone al Atlético a fines de 2011 y ello, más que una impresión, es una verdad empírica.

Atlético, que con el argentino se consolidó como el tercero en discordia en el fútbol español, se ubica un punto por dejo de su máximo rival y este sábado tiene la gran ocasión de arrebatarle la punta de La Liga ante las 65 mil personas que acudirán al Wanda, situado en el barrio perisférico de Las Rosas, próximo al aeropuerto internacional de Barajas.

Desde su regreso a la Primera División en 2002 y hasta el desembarco del Cholo, Atlético vivía el derbi con depresión, producto de una racha de cinco empates y 16 derrotas en 21 partidos.

Hasta que la mentalidad de Simeone generó la revolución del espíritu colchonero y dio inicio a una etapa de marcada paridad, con la disputa de cinco finales entre sí con un saldo de tres coronaciones para Atlético (Copa del Rey, Supercopa de España y de Europa) y dos para el Real, ambas por la Champions League.

El técnico argentino, homenajeado con un busto en la nueva casa del Atlético, enfrentará este sábado por 30ma. vez al Real Madrid en busca de la décima victoria de su historial en partidos oficiales, que se completa con nueve empates y once caídas.

“Absolutamente, el derbi se ha equiparado. La importancia que tuvo el Cholo no me canso de remarcarla: cambió la mentalidad del equipo y tuvo el mérito de sostenerla a través de los años, que no es fácil”, aseguró el argentino Fernando Redondo.

Un nuevo ingrediente se sumará este sábado a la receta siempre sabrosa de un derbi: los jóvenes. Los españoles remarcan que el partido será una prueba de fuego para las nuevas figuras en las que se apoyan el proyecto de Simeone y Zidane en la actual temporada.

El mediocampista portugués Joao Félix (19), la contratación más cara en la historia de Atlético de Madrid (127 millones de euros), vivirá su primer clásico madrileño.

El delantero brasileño Vinicius Jr. (19) lo jugará por segunda vez ya que fue titular en la victoria 3 a 1 que Real consiguió en el Wanda el pasado 9 de febrero.

Esta vez, el brasileño seguramente ocupe un lugar entre los suplentes, pese al espectacular gol marcado ante Osasuna el último miércoles, mientras que su compatriota Rodrygo (18), autor del otro tanto frente al conjunto de Pamplona, no será de la partida tras entrenarse este viernes con el equipo filial.