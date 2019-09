Un River alternativo ante un lobo necesitado

River Plate, con suplentes ya que preserva a los titulares para jugar ante Boca por la Copa Libertadores, visitará hoy a Gimnasia y Esgrima La Plata, que con la conducción de Diego Maradona suma dos derrotas, en uno de los cotejos a jugarse por la fecha 8 de la Superliga.

El encuentro se celebrará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en La Plata, a las 17.45, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisado por TNT Sports.

Son muy distintas las realidades de River y Gimnasia. Es el rico contra el pobre.

River, actual Rey de América, le da descanso a sus figuras pensando en el Superclásico ante Boca, por las semifinales de la presente Libertadores y soñando con una nueva consagración de la mano de Marcelo Gallardo.

En la otra vereda, Gimnasia, sufriendo una situación que lo ubica como un candidato al descenso, que pasada la euforia de la llegada de Maradona como entrenador ya suma dos reveses ante Racing en casa y con Talleres en Córdoba, caídas que no le permiten una cuota de optimismo.

No quiere desagradables sorpresas Gallardo, todos los cañones apunta al primer cotejo en el Monumental ante Boca y no va a exponer ninguna figura en La Plata.

Por ello determino que un equipo alternativo viaje a La Plata con la intención de sumar y descontar algo de los seis puntos que lo distancian del xeneize, líder de la Superliga.

Entre las variantes que ofrecerá River se advierte la presencia de Bologna en el arco en un cotejo oficial después de dos años (Lux está lesionado), Gallardo, hijo del DT, marcando punta izquierda, Angileri en el medio junto al colombiano Carrascal y una dupla ofensiva constituida por Alvarez y Scocco.

Al observar la formación millonaria no pasa inadvertido que Maradona del otro lado haría muchos esfuerzo por contar con varios de los suplentes de un adversario que puede darse lujos que el tripero ni sueña.

Gimnasia hizo un buen partido ante Racing y si perdió fue a causa de diferencia de calidad y no por cuestiones tácticas.

Ante Talleres en Córdoba volvió a caer jugando un buen segundo tiempo y siendo perjudicado por el árbitro.

Este Gimnasia tendrá 3 cambios respecto al equipo que jugó en Córdoba. Por lesión Paradella irá por Mussis y Melluso por Licht y Aleman reemplazará al suspendido García.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima La Plata: Alexis Martín Arias; Leonardo Morales, Manuel Guanini, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Maximiliano Comba, José Paradella, Víctor Hugo Ayala y Brahian Aleman; Horacio Tijanovich y Pablo Velázquez. DT: Diego Maradona.

River Plate: Enrique Bologna; Elías López, Robert Rojas, Paulo Díaz, Nahuel Gallardo; Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Fabrizio Angileri; Julián Álvarez e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.