Central Norte tropezó y dejó el invicto en Santiago    

El día menos deseado finalmente llegó. Central Norte sufrió su primera mala experiencia, tropezó en Santiago del Estero y dejó el invicto frente a Güemes, que se impuso por 2 a 1, en el choque correspondiente a la quinta fecha del Torneo Federal A.

Quizás el cuervo no mereció volver a casa con las manos vacías porque luchó y estuvo muy cerca de abrochar un valioso punto de visitante, pero una vez más una desconcentración sobre el final del partido lo dejó con las manos vacías.

Central tuvo que lidiar con un partido sumamente complicado desde el inicio, antes que se cumpliera el segundo minuto de juego, Pablo López sorprendió con exquisita definición de tiro libre y puso en ventaja al equipo santiagueño.

La tarde comenzó cuesta arriba para Ezequiel Medrán y sobre todo para Matías Iglesias, unas de las apuestas del técnico azabache, quien fue justamente el que cometió la infracción que le permitió a Güemes romper el cero.

El cuervo asimiló muy bien el golpe, no se desesperó y con determinación buscó la igualdad, aunque le costó mucho armar juego y recurrió por momentos a los pelotazos.

En su afán por equiparar el marcador, Central Norte se encontró con una polémica y errada decisión del cordobés César Ceballos. A los 30’, Leandro Wagner, defensor de Güemes, en su intento fallido por despejar un centro de palomita, terminó sacando la pelota con la mano, un claro penal no sancionado por el árbitro.

Los dirigidos por Medrán continuaron su búsqueda y casi lograr su objetivo: un claro contragolpe orquestado por Juan Rivas terminó esfumándose porque el volante cuervo pensó demasiado y terminó perdiendo la pelota.

A todo esto, cada vez que atacaba y complicaba el elenco santiagueño se topó con un Mauricio Pegini concentrado y firme bajo los tres palos.

Sobre el final de la primera mitad (46’), Ronaldo Martínez, de cabeza, estuvo cerca de marcar la igualdad, pero la buena intervención de Juan Mendonca, arqueo local, se lo impidió.

La segunda mitad del partido arrancó complicada, Pegini tuvo que intervenir antes del primer cuarto. Y sin renunciar a su juego, Central Norte encontró su premio a los 17’, Franco Piergiacomi habilitó a Martínez, quien remató con potencia y con la fortuna, rebotó en Monje y se metió.

Desahogo y todo un alivio para los dirigidos por Medrán, quien lejos que confirmarse con la igualdad, movió el banco de suplentes apostando a la victoria. Todo parecía controlado para el cuervo, pese a los embates del local que buscó los tres puntos.

Pero pasó lo que nadie esperaba y deseaba, a poco del final (39’) y de tiro de esquina, Raúl Chalabe, libre de marca en el segundo palo, la mandó a guardar de cabeza.



El resultado:



GÜEMES 2 C. NORTE 1

J. Mendonca M. Pegini

N. Monje P. Figueroa

A. Giménez P. Krupoviesa

G. Barón G. Cosaro

L. Wagner J. Jiménez

C. Montiglio F. Piergiacomi

M. Juárez O. Young

P. López M. Iglesias

R. Zelaya E. Rivas

D. Romero R. Martínez

C. Vega H. Bargas

DT: P. Martel DT: E. Medrán

Goles, PT: 1’ Pablo López (G). ST: 17’ Rolando Martínez (C), 39’ Raúl Chalabe (G).

Cambios, ST: inicio, Matías Arriola por M. Iglesias (CN), 18’ Enzo Gaggi por F. Piergiacomi (CN), 19’ Víctor Rodríguez por C. Montiglio (G), 23’ Luis Leguizamón por C. Vega (G), 28’ Raúl Chalabe por R. Zelaya (G), 36’ Fabricio Reyes por R. Martínez (CN).

Jornada: 5º fecha - Zona A

Estadio: Jiya Miranda

Árbitro: César Ceballos