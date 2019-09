Choque de divas: Moria Casán trató de “panqueque” a Mirtha Legrand y le dijo “cómo te ven te tratan”

Tras los resultados de las elecciones primarias, muchos famosos y periodistas fueron considerados “panqueques” por sus repentinos cambios de postura respecto al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Una de las celebridades que se sumaron a esta ola de “panqueques” fue Mirtha Legrand quien pasó de ser del “team” Mauricio Macri a tratarlo de ”fracasado”. Si bien la diva salió a disculparse, Moria Casán no se la dejó pasar y la destrozó en las redes sociales.

“Sra. ROCOCO ROSADA: Ud no es ninguna panqueque, please, ud dijo que daría su vida para que no vuelva el Kirchnerismo, no se olvide que junto al Dr. AF está la Dra. CF a la cual trató de dictadora. Conclusión argenta de ISPA CABOTAJE...”, lanzó La One desde su cuenta de Twitter.

Sra. ROCOCO ROSADA: Ud no es ninguna panqueque, please, ud dijo que daría su vida para que no vuelva el Kirchnerismo, no se olvide que junto al Dr. AF está la Dra. CF a la cual trató de dictadora. Conclusión argenta de ISPA CABOTAJE... (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) September 1, 2019

“Usted no podría conducir porque se supone se habrá inmolado por sus ideas ¿a quién le deja su lugar? Lo digo o no lo digo? Como te ven te tratan, entonces no la van a poder ver porque ya no estaría en este plano, ¿entonces? merienda con sus amigos de siempre”, agregó Moria, y luego vino casi un pedido de jubilación para La Chiqui: “Chau chau con humor y respeto!!! Regresar a VILLA CAÑAS y vivir en paz”.

Todo comenzó luego de que en La Noche de Mirtha, y tras haber dicho tiempo antes que no invitaría a Alberto Fernández a sus programa, la conductora cambiara de opinión. “Yo también soy panqueque, ahora lo invitaría a Alberto Fernández‘, expresó y luego fue lapidaria con el Presidente: A veces pienso que Macri era un triunfador, y ahora se ha transformado en un fracasado. Es terrible”.