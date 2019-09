Paul Krugman, premio Nobel de Economía, duro con Macri y el FMI

El Premio Nobel de Economía Paul Krugman responsabilizó a la ex directora del FMI, Christine Lagarde, la crisis económica argentina y sostuvo que el organismo financiero volvió a cometer los mismos errores que en 2001.

"Lo que es sorprendente para aquellos de nosotros que hemos pasado mucho tiempo en tales crisis, es que esto es increíblemente cercano al guión de 1998-2001: sin ley de convertibilidad, pero errores de política similares y la mismo autorización del FMI para cometer esos errores", sostuvo economista.

Crying for Argentina: I'm trying to understand the mess, and I have a first-pass sketch of a story. As I understand it, when Macri took office he already had a twin-deficit problem: budget and foreign, with significant current account imbalance 1/ pic.twitter.com/7o934Ec1dV