El dólar cerró estable a $58,48 contenido por la acción del Banco Central y bancos oficiales

El dólar para la venta al público subió siete centavos y cerró a $58,41 promedio, en tanto en el segmento mayorista la divisa retrocedió dos centavos y finalizó a $55,98.

Para los operadores de la city, el dólar fue contenido en gran medida por las ventas directas en el segmento del contado de la entidad que conduce Guido Sandleris que además contó con la asistencia de bancos oficiales.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó hoy una suba en la tasa de las Leliq de 45 puntos básicos respecto de ayer al finalizar a 85,732%.

El total adjudicado hoy fue de $232.184 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $42.017 millones.

Opiniones

Christian Buteler, analista financiero, señaló que "hubo poco movimiento" y resaltó la presencia directa del BCRA para tratar de contener la cotización de la divisa y que "contó con la ayuda de la banca oficial".

Además, indicó que el tipo de cambio todavía no encuentra "un punto de equilibrio" y que la situación se analiza "día a día".

En la misma línea, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que "la reaparición del BCRA con ventas directas en el segmento de contado, más la ayuda de otros bancos oficiales, anestesiaron la evolución del dólar mayorista en el primer día pleno con controles en el mercado cambiario".

Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, indicó que en el segundo día del control de cambios, el tipo de cambio nominal oficial terminó con una leve baja y destacó "la intervención oficial sin subastas".

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, dijo que el dólar en el mercado mayorista comenzó a operar a la baja en $ 55,50 y el precio osciló alrededor de la figura de $56 "en un día que, a pesar de que el volumen llegó a 426 millones, es bajo comparado con las ruedas de la semana anterior". También, advirtió que los bancos tuvieron dificultades en aprobar las operaciones ajustándose a las "nuevas normas para comercio exterior".

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 426 millones, mientras que no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.

En swaps cambiarios se pactaron US$ 65 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y jueves.

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 418 millones, 70% más que ayer.

Los plazos más cortos concentraron más de 60% de los negocios.

Los precios finales para los meses de septiembre y octubre, terminaron operándose a $57,20 y $60,25.