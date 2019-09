Comerciantes buscan sortear la inestabilidad de los precios

Ante la fuerte inestabilidad económica generada por la escalada del dólar, los comerciantes salteños intentan mantener los precios de sus productos y no perder más clientes en un escenario de incertidumbre, aunque la suba en los artículos de la nueva temporada de primavera-verano, para muchos, es inminente.

Desde una tienda de ropa juvenil ubicada en la peatonal Alberdi al 200 un joven encargado explicó: "Por el momento intentamos mantener los precios lo más que podamos hasta el cambio de temporada, que será en unas dos o tres semanas. Ahí sí habrá una nueva lista de precios, con subas".

Además, anticipó que una de las estrategias tiene que ver con las liquidaciones. "Ahora tenemos muy pocas cosas en liquidación, pero en una semana la relanzaremos. Queremos hacerlo para, por lo menos, equiparar los gastos", dijo.

El joven manifestó además que las ventas bajaron notoriamente y que hay menos movimiento de gente en el local. "La situación está complicada para todos los comerciantes", recalcó.

En una juguetería cercana una encargada describió que es complejo trabajar en el contexto actual. "No hay estabilidad económica, porque si aumenta el dólar aumenta todo, no solamente los productos importados. Hay muchas otras cosas que no son importadas sino producidas en Argentina y aumentan, como la harina, el pan, la leche o la carne. Eso es lo primero que sube de precio, entonces ¿qué podemos esperar de lo importado? Ni hablar".

Contó que actualmente en el local están actualizando precios. "Pronto compraremos productos nuevamente y se vienen las subas. Será en los próximos días, a medida que vayamos reponiendo los juguetes", señaló.

La mujer aseguró que las ventas cayeron en un 40 por ciento aproximadamente. "Está todo muy difícil. Hay numerosos locales comerciales que bajaron sus persianas. lamentablemente", sostuvo.

Calzado e indumentaria

Desde una tienda de ropa deportiva situada en la peatonal Alberdi al 100 explicaron que ya actualizaron los precios por la coyuntura económica de los últimos días. La tienda comercializa zapatillas de marcas conocidas y la joven encargada explicó: "La última vez que cambiamos los precios fue el lunes después de las elecciones PASO, por la suba del dólar. Ahora se mantienen los mismos valores".

La encargada manifestó que las ventas cayeron entre un 40 y 45 por ciento. "Con mis compañeros siempre charlamos sobre lo complicada que está la situación. Realmente es desesperante", lamentó.

Los gerentes de una boutique de ropa de dama, de una tienda de calzados de cuero y de otra tienda grande de ropa precisaron que reciben los precios de los productos de casas centrales ubicadas en otras provincias y que tratan de mantener esos valores.

Además, destacaron que pusieron distintos productos en liquidación para tratar de generar ingresos que ayuden a sostener la ecuación.

"En nuestro caso, a los precios los recibimos de la casa de Buenos Aires y se mantienen pero estamos liquidando determinadas prendas a un 50 y hasta 70 por ciento menos, porque necesitamos repuntar las ventas, que han caído más de un 30 por ciento. Venimos mal este año con las ventas y la situación va decayendo peor", indicó una vendedora de un negocio de ropa de mujer.

En un conocido negocio que comercializa calzados de cuero los encargados dijeron que los precios de los productos llegan definidos desde la casa central ubicada en Córdoba y que permanecen "tal cual" en la vidriera. En estos días están recibiendo mercadería nueva con precios actualizados.

El comercio ofrece facilidades de pago para atraer a los clientes y sostener los ingresos en este escenario complejo. Con ciertas tarjetas de crédito hay planes para comprar en tres y seis cuotas sin interés.

El gerente de una importante tienda de indumentaria de la peatonal Alberdi explicó que los precios de la ropa se fijan en la casa central. Dijo que recientemente lanzaron una promoción de sábanas, acolchados, toallones y prendas de vestir al costo.

“Mientras muchos suben los precios por el dólar, nosotros hacemos un esfuerzo durante este mes para hacer la venta al costo. Son precios supereconómicos y contribuyen a que podamos mantener el nivel de ventas”, sostuvo el gerente del comercio.

En el lugar se venden musculosas y chombas para hombres que van desde 180 a 240 pesos. También hay remeras de modal, seda fría y fibrana a precios que varían entre 160 y 200 pesos. Además, ofrecen sábanas desde $600 y cubrecamas que van desde los 800 hasta los 1.350 pesos en oferta.

Incertidumbre

Al ser consultada por la situación, Ana Paula Dantur, secretaria de Comercio y Servicios de la Cámara de Comercio de Salta, respondió: “Estamos en medio de esta inestabilidad que se vive en la parte económica y que se traduce como incertidumbre con respecto a los precios. Es como que una cosa va de la mano con la otra. También depende del rubro porque hay productos que, en mi caso particular, ya me los dolarizaron, como por ejemplo los que tienen un derivado del petróleo, las botas de goma. Ese tipo de cosas, la mayoría está totalmente dolarizada”.

La mujer, propietaria de una zapatillería, precisó: “Hay productos que están estrechamente ligados al dólar y como no pueden estar cambiando el precio en pesos, directamente les colocan un valor en dólar y uno tiene que ir transformándolo”.