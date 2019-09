"Morla: La llegada de Diego al lobo, en un 80 por ciento"

La novela de Diego Maradona y Gimnasia y Esgrima La Plata sigue escribiendo capítulos y se espera que este jueves llegue el desenlace, que salvo imponderables será positivo, según anunció el abogado personal del Diez, Matías Morla, quien afirmó que “todo está muy encaminado”.

“El que decide el futuro es Diego. Está muy conforme con dirigir en la Argentina. Sabemos el cariño que tiene por su país y lo bien que le hace estar cerca de sus seres queridos. todo está muy encaminado”, dijo. El propio Morla aseguró: “las posibilidades son muchas, estamos en un 80 por ciento. Diego está con muchas ganas, le gustan los desafíos y además está feliz que en su país lo tengan en cuenta. Viene de hacer muy buenos trabajos”.

Morla fue más allá y se explayó: “Diego está muy contento. Hace un montón que no lo tenían en cuenta para dirigir en el fútbol argentino. Su intención es dirigir, la del presidente es que él esté. Los hinchas le hicieron llegar su cariño a través de las redes. Estamos en un camino positivo. Sólo quedan trámites formales”.

“Las reuniones fueron positivas, me habló mucho del club y sumamos a Christian (Bragarnik) para temas más específicos que resolverán ellos con los dirigentes del club”, agregó Morla.

El propio Maradona publicó un video en sus redes sociales, dónde le mandó un mensaje a los hinchas del lobo y también le dedicó unas palabras a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, eterno rival del lobo.

“Quiero aclarar que estoy operado hace muy poco. Dicen que no me puedo mover, pero acá estoy”, afirmó en el video en el que se lo ve desplazarse por su casa.

Sin adelantar respuesta alguna, se mostró agradecido por la chance: “Que la gente de Gimnasia por mis logros lejanos o porque quizás sean maradoneanos se haya fijado en mí es algo muy tierno, lindo, que me llega al corazón”.

Incluso, le habló a los hinchas de lobo y dijo que los “lleva acá (se toca el corazón) y le mandó un palo a los de Estudiantes: “Ustedes saben que hay una yunta enfrente que me tiró de los huevos para abajo y eso no se lo perdono a nadie”.

Por estas horas, Bragarnik mantendrá contactos con el presidente de Gimnasia. Se espera para este jueves la respuesta final y el optimismo reina en todas las partes.

Uno de los temas a resolver es la conformación del cuerpo técnico, que tendría dos ayudantes de campo y dos preparadores físicos, más un entrenador de arqueros. Algunos podría aportar el propio Maradona, mientras que desde el club también realizaron sugerencias.

La Comisión Directiva tripera hizo saber que está dispuesta a satisfacer las exigencias económicas del “Diez” y hasta le ofreció casa en un country de la ciudad.

Gimnasia se quedó sin entrenador luego de la salida de Darío Ortiz, y el presidente Gabriel Pellegrino, a pesar de las dudas de algunos de sus pares de CD, fue el principal impulsor del arribo de Maradona.

Gimnasia sumó sólo un punto en la Superliga y se encuentra último en la tabla de posiciones y en la de los promedios.

Maradona tendrá que dar una respuesta este jueves e incluso ya está pensando en armar un nuevo cuerpo técnico para el cual buscaría sumar a Gabriel Batistuta.

Dentro de los detalles que aún restan definir, más allá del contrato, está saber si Maradona se instalará en La Plata. “Hay que ver el tema de los horarios, los entrenamientos. La idea es que viva en La Plata y que vaya todos los días a las prácticas. Diego siempre quiere estar”, finalizó Morla.